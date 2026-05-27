متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر ليسجل اليوم 52.26 جنيه، مقارنة بـ 53.28 جنيه سعر الأسبوع الماضي بتراجع 98 قرشا.

يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27 مايو 2026، أول أيام عيد الأضحي المبارك وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر الآن

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل:

52.29 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

52.28 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

52.27 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:

52.25 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار شراء وبيعا في بنوك نكست، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر والأهلي ليصل إلي:

52.23 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ليسجل:

52.22 جنيه للشراء.

52.36 جنبه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الاول والبركة لنحو:

52.20 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC، لنحو:

52.18 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الكويت الوطني لنحو:

52.15 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي نحو :

52.13 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

52.23 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

52.30 جنيه.

إجازة رسمية

وتم تعطيل العمل في البنوك المصرية، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026