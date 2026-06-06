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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

1000 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، السبت 6 يونيو 2026، تراجعًا ملحوظًا، متأثرة بالهبوط القوي الذي سجلته أسعار المعدن الأصفر عالميًا، ما انعكس على حركة التداول داخل محال الصاغة، حيث فقد الجنيه الذهب نحو 1000 جنيه دفعة واحدة، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 130 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة وفقا لما رصده “صباح البلد”.

هبوط جماعي لمختلف الأعيرة

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق المحلية دون احتساب المصنعية أو الدمغة، مع الإشارة إلى إمكانية وجود فروق طفيفة في الأسعار من محافظة لأخرى وفقًا لآليات العرض والطلب.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24 سجل نحو 7428 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل نحو 6500 جنيه للجرام.

عيار 18 استقر عند مستوى 5571 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب سجل نحو 52 ألف جنيه.

عيار 21 يواصل التراجع

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، وقد واصل تسجيل خسائر ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى مستوى 6500 جنيه للجرام، متأثرًا بالانخفاضات العالمية في أسعار الذهب وتراجع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

الجنيه الذهب يفقد ألف جنيه دفعة واحدة

كما تعرض الجنيه الذهب لخسارة كبيرة خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع بنحو 1000 جنيه ليسجل 52 ألف جنيه، وهو ما يعكس حالة التراجع التي يشهدها السوق المحلي بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية.

 

الذهب العالمي يتراجع لأدنى مستوياته

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب انخفاضًا بنسبة 1.3% خلال تداولات اليوم، لتصل إلى أدنى مستوى عند 4355 دولارًا للأوقية، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 4474 دولارًا.

ويرجع هذا التراجع إلى صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من توقعات الأسواق، ما عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لفترة أطول، الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب كأداة استثمارية ويدفع الأسعار إلى الهبوط.

 

ترقب في الأسواق خلال الفترة المقبلة

ويترقب المتعاملون في أسواق الذهب المحلية والعالمية تطورات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الأيام القادمة مع متابعة بيانات الاقتصاد العالمي وتحركات الدولار والفائدة الأمريكية.

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