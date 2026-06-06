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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.. والدولار يواصل الثبات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، حيث حافظت العملات الرئيسية على مستوياتها المسجلة في آخر أيام العمل بالبنوك وفقا لما رصده صباح البلد.

ويأتي استقرار سوق الصرف وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملات الأجنبية والعربية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي والدينار الكويتي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة التجارة والاستيراد والسفر.

الدولار يحافظ على مستوياته الأخيرة

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري دون تسجيل أي تغيرات ملحوظة، ليسجل 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويعد الدولار من أكثر العملات متابعة داخل السوق المحلية، نظرًا لدوره المحوري في حركة الاستيراد والتعاملات التجارية الدولية.

اليورو والإسترليني دون تغيير

كما استقر سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، ليسجل 60.02 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع.

في الوقت نفسه، حافظ الجنيه الإسترليني على مستوياته الأخيرة، مسجلًا 69.43 جنيه للشراء و69.82 جنيه للبيع، وسط استقرار نسبي في أسواق النقد العالمية.

ثبات الريال السعودي مع استمرار موسم السفر

وسجل الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره 13.75 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

ويحظى الريال السعودي باهتمام واسع خلال هذه الفترة مع زيادة الطلب المرتبط بالسفر وأداء مناسك الحج والعمرة، ما يجعله من العملات الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية.

الدينار الكويتي يواصل تصدر قائمة العملات العربية الأعلى سعرًا

حافظ الدينار الكويتي على مكانته كأعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، ليسجل 163.82 جنيه للشراء و169.01 جنيه للبيع.

ويعد الدينار الكويتي من العملات ذات الأهمية الكبيرة للمصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج العربي، لما يمثله من مصدر رئيسي للتحويلات المالية.

متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف

وتواصل البنوك المصرية تحديث أسعار العملات بشكل دوري وفقًا لمتغيرات السوق المحلية والعالمية، في حين يترقب المتعاملون أي مستجدات اقتصادية أو قرارات نقدية قد تؤثر على حركة أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

الدولار الأمريكي: 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

اليورو الأوروبي: 60.02 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 69.43 جنيه للشراء و69.82 جنيه للبيع

الريال السعودي: 13.75 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع

الدينار الكويتي: 163.82 جنيه للشراء و169.01 جنيه للبيع

ويؤكد استقرار أسعار العملات خلال الفترة الحالية حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف، وسط متابعة دقيقة من جانب الأسواق والمتعاملين للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

سعر العملات أسعار العملات اليوم سعر الدولار

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