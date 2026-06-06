قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل.. 42 درجة مئوية ورياح بسرعة 60 كم/ساعة تضرب مصر خلال ساعات
لسداد غرامات الأبيض.. هيثم فاروق يقود حملة مليون و70 ألف زملكاوي
القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية بمضيق هرمز.. تفاصيل
الجيش اللبناني: استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية على الجنوب
الرئيس السيسي يهنئ ملك الدنمارك ورئيسة وزرائها بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رسميا.. أوكرانيا تعتذر لليونان عقب العثور على قارب مسيّر قرب إحدى جزرها
شوبير يكشف حقيقة راتب زيزو في الأهلي.. هل وصل 100 مليون جنيه؟
في عيد ميلادها.. لماذا أجهضت آمال رمزي نفسها 15 مرة؟
الصلاة على النبي.. اعرف أسرارا عن فضلها وهل لها حد معين؟
في غياب نيمار.. 8 معلومات بارزة عن ودية مصر ومنتخب البرازيل
سكن لكل المصريين 9.. طرح جديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط 30 عاما .. أنظمة السداد وأبرز شروط الحجز
البروفة الأخيرة للمونديال.. فينسيوس يقود تشكيل البرازيل المتوقع أمام مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. استعدادات مكثفة لضمان انتظام اللجان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

بدأت صباح اليوم السبت 6 يونيو 2026 الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات على مستوى الجمهورية، وسط حالة من الاستعداد القصوى داخل اللجان الامتحانية، وإجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب وفقا لما رصدة صباح البلد.

استقبال الطلاب وبدء الامتحانات في مختلف التخصصات

استقبلت لجان الامتحانات الطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث انطلقت الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا لطلاب التعليم الفني بمختلف أنواعه، والتي تشمل التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، بالإضافة إلى طلاب نظام التعليم والتدريب المزدوج.

وتُجرى الامتحانات وفق الجداول الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع متابعة مستمرة لمستوى الانضباط داخل اللجان في جميع المحافظات.

وزارة التعليم: جاهزية كاملة قبل انطلاق الامتحانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية قبل موعد انطلاقها، مشيرة إلى تجهيز اللجان الامتحانية والاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين، إلى جانب تجهيز غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

متابعة لحظية من غرف العمليات

وأوضحت الوزارة أن غرف العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات أو مشكلات قد تطرأ داخل اللجان، والتعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية المختلفة.

وتأتي هذه المتابعة في إطار الحرص على ضمان انتظام الامتحانات وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على أداء الطلاب أو سير العملية الامتحانية.

إجراءات أمنية مشددة لتأمين الامتحانات

وشهدت اللجان إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين مقار اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وخطوط نقل أوراق الامتحانات والكنترولات.

وأكدت الوزارة أن خطة التأمين تستهدف الحفاظ على سرية الامتحانات وضمان وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المواعيد المحددة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

توفير الأجواء المناسبة للطلاب

ووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة.

كما شددت على أهمية التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى قد ترد من الطلاب خلال فترة الامتحانات.

استمرار الامتحانات حتى 18 يونيو

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية حتى يوم 18 يونيو الجاري، وفق الخطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي مئات الآلاف من الطلاب الامتحانات هذا العام في مختلف التخصصات الفنية، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لسوق العمل ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

التعليم الفني ركيزة أساسية لسوق العمل

ويحظى التعليم الفني باهتمام متزايد من الدولة خلال السنوات الأخيرة، في إطار استراتيجية تطوير منظومة التعليم وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات التنمية الشاملة.

وتعكس امتحانات الدبلومات الفنية أهمية هذا القطاع التعليمي، الذي يضم تخصصات متنوعة تسهم بشكل مباشر في دعم الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والخدمات داخل الدولة.

امتحانات الدبلومات الفنية بدء امتحانات الدبلومات الفنية التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

صلاح مصدق

تطورات جديدة في أزمة صلاح الدين مصدق والزمالك

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

حملة للتبرع بالدم

200 كيس.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة

ماذا يحدث عند النوم مع الحيوانات الأليفة؟.. دراسة صادمة

أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون

تبدو صحية| أكلات تضر القولون وتسبب الانتفاخ.. احذر منها

بالصور

200 كيس.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

لوك كاجوال.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نور الزاهد
نور الزاهد
نور الزاهد

فيراري يفرض نفسه في التجارب الحرة ويشعل المنافسة قبل تأهيلات موناكو

فيراري
فيراري
فيراري

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد