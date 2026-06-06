انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. استعدادات مكثفة لضمان انتظام اللجان

بدأت صباح اليوم السبت 6 يونيو 2026 الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات على مستوى الجمهورية، وسط حالة من الاستعداد القصوى داخل اللجان الامتحانية، وإجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب وفقا لما رصدة صباح البلد.

استقبال الطلاب وبدء الامتحانات في مختلف التخصصات

استقبلت لجان الامتحانات الطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث انطلقت الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا لطلاب التعليم الفني بمختلف أنواعه، والتي تشمل التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، بالإضافة إلى طلاب نظام التعليم والتدريب المزدوج.

وتُجرى الامتحانات وفق الجداول الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع متابعة مستمرة لمستوى الانضباط داخل اللجان في جميع المحافظات.

وزارة التعليم: جاهزية كاملة قبل انطلاق الامتحانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية قبل موعد انطلاقها، مشيرة إلى تجهيز اللجان الامتحانية والاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين، إلى جانب تجهيز غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

متابعة لحظية من غرف العمليات

وأوضحت الوزارة أن غرف العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات أو مشكلات قد تطرأ داخل اللجان، والتعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية المختلفة.

وتأتي هذه المتابعة في إطار الحرص على ضمان انتظام الامتحانات وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على أداء الطلاب أو سير العملية الامتحانية.

إجراءات أمنية مشددة لتأمين الامتحانات

وشهدت اللجان إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين مقار اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وخطوط نقل أوراق الامتحانات والكنترولات.

وأكدت الوزارة أن خطة التأمين تستهدف الحفاظ على سرية الامتحانات وضمان وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المواعيد المحددة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

توفير الأجواء المناسبة للطلاب

ووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة.

كما شددت على أهمية التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى قد ترد من الطلاب خلال فترة الامتحانات.

استمرار الامتحانات حتى 18 يونيو

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية حتى يوم 18 يونيو الجاري، وفق الخطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي مئات الآلاف من الطلاب الامتحانات هذا العام في مختلف التخصصات الفنية، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لسوق العمل ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

التعليم الفني ركيزة أساسية لسوق العمل

ويحظى التعليم الفني باهتمام متزايد من الدولة خلال السنوات الأخيرة، في إطار استراتيجية تطوير منظومة التعليم وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات التنمية الشاملة.

وتعكس امتحانات الدبلومات الفنية أهمية هذا القطاع التعليمي، الذي يضم تخصصات متنوعة تسهم بشكل مباشر في دعم الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والخدمات داخل الدولة.