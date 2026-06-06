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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 50 جنيها جديدة.. نزيف جديد في سعر الذهب مساء اليوم

الذهب
الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت 6-6-2026 بمختلف الاعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب كما يقار من 50 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس، ليصل مجمل ما فقده علي مدار يومين اكثر من 120 جنيها.

سعر الذهب في مصر

اخر تحديث 

سجل اخر تحديث لسعر جرام الذهب 6465 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7388 جنيها للشراء و 7331 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 22

سعر عيار 22 نحو 6772 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأوسط انتشارا 6465 جنيها للشراء و 6414 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5541 جنيها للشراء و5498 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51.72 ألف جنيه للشراء و 51.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب 4328 دولارا للشراء و 4327 دولارا للبيع.

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