قبل الإطلاق الرسمي.. مواصفات سماعات ون بلس بادز إيس 3

يبدو أن شركة ون بلس تستعد لتحديث تشكيلة سماعاتها اللاسلكية الاقتصادية، بعدما ظهرت سماعات ون بلس بادز إيس 3 بشكل غير رسمي على موقع الشركة الرسمي، كاشفةً عن تصميمها.

تتميز سماعات الأذن بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تصل إلى 55 ديسيبل

ويصل عمر البطارية إلى 54 ساعة مع علبة الشحن، و قد يعتمد ذلك على مدى استخدام خاصية إلغاء الضوضاء النشط





ميزات سماعات Buds Ace 3

تتوفر سماعات Buds Ace 3 بلونين: الفضي والأسود ، ويبدو من خلال ما هو واضح أن OnePlus لم تُجرِ تغييرات جذرية على التصميم.

وبالنظر إلى الوراء، أُطلقت سماعات OnePlus Buds Ace 2 في أواخر عام 2024 بسعر تنافسي، وانتهى بها المطاف لتكون خيارًا ذا قيمة جيدة. قدمت هذه السماعات صوت جهير قوي بفضل محركاتها الديناميكية مقاس 12.4 مم، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة مقبولة، وعمر بطارية يصل إلى 43 ساعة تقريبًا. مع سماعات Ace 3، يبدو أن OnePlus قد طورت هذه السماعات بشكل أكبر، لا سيما في مجال إلغاء الضوضاء وعمر البطارية.

في السياق نفسه يعد وجود هذه المنتجات على الموقع الرسمي عادةً ما يعني أن الإطلاق بات وشيكاً. وقد أكد أحد منشورات الشركة على منصة ويبو أنها ستصل في وقت لاحق من هذا الشهر، ربما بالتزامن مع هاتف Ace 6 Ultra. وسيتم نشر المزيد من التفاصيل حالما تُعلن ون بلس عنها رسمياً.