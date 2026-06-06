ليست قناة واحدة ولا معلقا واحدا .. كيف تشاهد مباراة مصر والبرازيل مجانا؟

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته الأخيرة لخوض منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل، في لقاء ينتظره عشاق الكرة المصرية باعتباره الاختبار الأهم للفراعنة قبل انطلاق المونديال المرتقب.

وتتسائل الجماهير المصرية عن كيفية مشاهدة مباراة مصر والبرازيل، خاصة بعد إعلان قنوات بث المباراة مجانا.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعات الأولى من الأحد 7 يونيو، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك قبل أيام قليلة من بداية مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العالمية.

وتأتي هذه المواجهة ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم، التي تنطلق يوم 11 يونيو الجاري بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة ضمن منافسات المجموعة السابعة، حيث يسعى لتحقيق بداية قوية في مشاركته العالمية، وهو ما يمنح المباراة الودية أمام البرازيل أهمية خاصة، نظرًا لقوة المنافس وما يمتلكه من تاريخ كبير على الساحة الدولية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

سيكون بإمكان الجماهير المصرية متابعة اللقاء مجانًا عبر قناة أون تايم سبورت، بعدما أعلنت القناة حصولها على حقوق بث المباراة الودية، لتتيح لعشاق المنتخب الوطني فرصة مشاهدة آخر بروفة للفراعنة قبل ضربة البداية في كأس العالم.

وفيما يلي تردد قناة أون سبورت 2026 الجديد على نايل سات:

التردد: 11977.

الاستقطاب: رأسى.

معدل الترميز: 27500.

كما أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية نقل مباراة مصر والبرازيل الودية، حيث جاء ترددها كالآتي:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

وعلى صعيد المواجهات التاريخية بين المنتخبين، فإن الكفة تميل بشكل واضح لصالح منتخب البرازيل، إذ التقى الفريقان في سبع مباريات سابقة، حقق خلالها السامبا ستة انتصارات، بينما انتهت مواجهة واحدة فقط بالتعادل.

كما سجل المنتخب البرازيلي 19 هدفًا مقابل خمسة أهداف أحرزها المنتخب المصري.

وتظل أبرز المواجهات بين الطرفين تلك التي جرت في بطولة كأس القارات 2009، عندما قدم المنتخب المصري أداءً قويًا رغم خسارته بنتيجة 4-3 في مباراة حظيت بإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.

كما كانت آخر مواجهة بين المنتخبين في عام 2011 وانتهت بفوز البرازيل بهدفين دون رد.