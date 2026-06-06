قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي استهدف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان
سعر اليورو اليوم السبت 6 يونيو 2026 في البنوك المصرية
مسيرات أوكرانية تستهدف محيط سانت بطرسبرج قبيل ختام منتدى بوتين الاقتصادي
صفقة بـ 30 مليار دولار.. جوجل تستأجر قدرات حوسبة من سبيس إكس
خضوع مهاجم العراق للاستجواب في مطار شيكاغو بأمريكا
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران وسط مساعٍ لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران
مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يتراجع حتى 38 جنيهًا
مباحثات عسكرية فرنسية أمريكية حول الأمن الأوروبي والأوضاع في الشرق الأوسط
تحرك برلماني لتوفير سكن عاجل لـ36 أسرة بعد إجلائهم من عقاري كفر طهرمس المائلين
الأهلي يجدد محاولاته مع برونو لاج.. تحرك جديد لحسم ملف المدير الفني
بينها السينما.. رئيسة الضرائب: حريصون على تعزيز الحوار والشراكة مع القطاعات الاقتصادية والصناعات المتخصصة
تشكيل البرتغال لمواجهة تشيلي وديا قبل المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليست قناة واحدة ولا معلقا واحدا .. كيف تشاهد مباراة مصر والبرازيل مجانا؟

مشاهدة مباراة مصر والبرازيل
مشاهدة مباراة مصر والبرازيل
أحمد أيمن

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته الأخيرة لخوض منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل، في لقاء ينتظره عشاق الكرة المصرية باعتباره الاختبار الأهم للفراعنة قبل انطلاق المونديال المرتقب.

وتتسائل الجماهير المصرية عن كيفية مشاهدة مباراة مصر والبرازيل، خاصة بعد إعلان قنوات بث المباراة مجانا.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعات الأولى من الأحد 7 يونيو، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك قبل أيام قليلة من بداية مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العالمية.

وتأتي هذه المواجهة ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم، التي تنطلق يوم 11 يونيو الجاري بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة ضمن منافسات المجموعة السابعة، حيث يسعى لتحقيق بداية قوية في مشاركته العالمية، وهو ما يمنح المباراة الودية أمام البرازيل أهمية خاصة، نظرًا لقوة المنافس وما يمتلكه من تاريخ كبير على الساحة الدولية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

سيكون بإمكان الجماهير المصرية متابعة اللقاء مجانًا عبر قناة أون تايم سبورت، بعدما أعلنت القناة حصولها على حقوق بث المباراة الودية، لتتيح لعشاق المنتخب الوطني فرصة مشاهدة آخر بروفة للفراعنة قبل ضربة البداية في كأس العالم.

وفيما يلي تردد قناة أون سبورت 2026 الجديد على نايل سات:

التردد: 11977.
الاستقطاب: رأسى.

معدل الترميز: 27500.

كما أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية نقل مباراة مصر والبرازيل الودية، حيث جاء ترددها كالآتي:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.
معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

وعلى صعيد المواجهات التاريخية بين المنتخبين، فإن الكفة تميل بشكل واضح لصالح منتخب البرازيل، إذ التقى الفريقان في سبع مباريات سابقة، حقق خلالها السامبا ستة انتصارات، بينما انتهت مواجهة واحدة فقط بالتعادل. 

كما سجل المنتخب البرازيلي 19 هدفًا مقابل خمسة أهداف أحرزها المنتخب المصري.

وتظل أبرز المواجهات بين الطرفين تلك التي جرت في بطولة كأس القارات 2009، عندما قدم المنتخب المصري أداءً قويًا رغم خسارته بنتيجة 4-3 في مباراة حظيت بإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين. 

كما كانت آخر مواجهة بين المنتخبين في عام 2011 وانتهت بفوز البرازيل بهدفين دون رد.

مباراة مصر والبرازيل مشاهدة مباراة مصر والبرازيل موعد مباراة مصر والبرازيل القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

منتخب مصر

الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية

ترشيحاتنا

سلطة المكرونة

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة

الأكزيما

حرقة وأكلان .. اكتشف أسباب الأكزيما

زوجة خالد سرحان

جدل زوجة خالد سرحان بسبب شفتيها .. إليك طرق الوقاية من هجرة الفيلر

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد