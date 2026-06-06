650 دولار.. مفاجأة في أسعار تذاكر ودية مصر والبرازيل قبل المونديال

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» عن أسعار تذاكر المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استعدادات كأس العالم 2026.

وأوضح أن أسعار التذاكر تبدأ من 65 دولارًا للدرجة الأدنى، وتصل إلى 650 دولارًا لأعلى فئة من المقاعد، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الواحدة صباح غد الأحد بتوقيت القاهرة، الموافق السادسة مساء السبت بتوقيت ولاية أوهايو الأمريكية، على ملعب هانتينغتون بنك فيلد بمدينة كليفلاند، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات مونديال 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تقام مباراة مصر والبرازيل الودية في الواحدة صباح اليوم الأحد السابع من يونيو بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة ولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني، في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.