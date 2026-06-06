البروفة الأخيرة للمونديال.. فينسيوس يقود تشكيل البرازيل المتوقع أمام مصر

يواجه منتخب مصر نظيره البرازيل في ولاية أوهايو الأمريكية، في إطار استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.

تنطلق مباراة مصر والبرازيل الودية يوم الأحد في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، في ولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.

ومن المتوقع ان يخوض منتخب البرازيل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ويسلي، ماركينيوس، ليو بيريرا، دوجلاس سانتوس.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو جيمارايش، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إيجور تياجو، رافينيا.