ريكيلمي يفاجئ جماهير ريال مدريد بخطة للتعاقد مع يورجن كلوب

أشعل إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد، سباق الانتخابات بإعلانه خطة طموحة لإعادة تشكيل المشروع الرياضي للنادي، تتضمن محاولة التعاقد مع المدرب الألماني يورجن كلوب في حال فوزه بالمقعد الرئاسي.

وكشف ريكيلمي، عبر بيان رسمي، أن راؤول جونزاليس، المرشح لتولي منصب المدير الرياضي، سيكون مسؤولًا عن فتح قنوات التواصل مع كلوب وعرض الرؤية المستقبلية للنادي عليه، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وأشار المرشح الرئاسي إلى أن إدارة حملته ترى في المدرب الألماني الخيار الأنسب لقيادة مرحلة جديدة داخل ريال مدريد، مستندة إلى النجاحات التي حققها مع ليفربول وبوروسيا دورتموند، وقدرته على بناء فرق تنافسية تجمع بين الانضباط والطموح والاستمرارية.

وأوضح أن الفكرة جاءت بعد مشاورات واسعة داخل الفريق الرياضي الداعم لحملته، والذي يضم أسماء بارزة من أساطير النادي، مؤكدًا أن المشروع المستقبلي يعتمد على الاستفادة من خبرات شخصيات تملك معرفة عميقة بهوية ريال مدريد ومتطلباته.

وأكد ريكيلمي أن كلوب سبق أن أعلن رغبته في الابتعاد عن التدريب خلال الفترة الحالية، لكنه يرى أن فرصة قيادة ريال مدريد تمثل تحديًا مختلفًا قد يدفع المدرب الألماني لإعادة النظر في موقفه.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات كبيرة تعيد للنادي زخم المنافسة على أعلى المستويات، مشددًا على التزامه بالاعتماد على الكفاءات والخبرات القادرة على بناء مشروع رياضي ناجح يحافظ على مكانة ريال مدريد بين كبار أندية العالم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هدفه الأساسي هو إعادة ترسيخ ثقافة الانتصارات والطموح داخل النادي، معتبرًا أن ريال مدريد يملك دائمًا القدرة على جذب أفضل الأسماء في عالم كرة القدم مهما كانت التحديات.