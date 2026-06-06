ضد تشويهه.. أيمن يونس يطالب بمنح حازم إمام فرصة رئاسة الزمالك

رشح أيمن يونس نجم الزمالك السابق، حازم إمام نجم الأبيض السابق، لتولي رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك هذه الفترة.

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر شاشة أون سبورت: «أرشح حازم إمام لتولي رئاسة الزمالك، شخص عنده قبول وكاريزما، وعنده رأي رائع، وأنا ضد عمليه تشويهه إنه مش بتاع إدارات».

وأضاف: «حازم شاطر أوي وذكي وقادر إنه يبقى له دور كويس أوي مع نادي الزمالك،، وأنا بشجع حازم أوي إنه يبقاله دور وبالتأكيد هيكون ليا دور في مساندته».

وتابع: «ممكن أنزل انتخابات الزمالك أنا أو حازم ولو في حد تالت ليه لأ، يكون شخص له رأي وفكر وبرؤية مستقبلية زي الناس الكبار زي المهندس محمد حسن حلمي والدكتور كمال درويش».