الزمالك يتمسك باستمرار خوان بيزيرا

حسمت إدارة نادي الزمالك موقفها بشكل نهائي بشأن مستقبل الجناح البرازيلي خوان بيزيرا، بعدما قررت الإبقاء على اللاعب وعدم مناقشة أي عروض محتملة لرحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل القناعة الكبيرة بإمكاناته الفنية والدور المهم الذي يؤديه داخل صفوف الفريق.

رفض قاطع للعروض الخارجية

وأكدت مصادر داخل القلعة البيضاء أن مسؤولي النادي أغلقوا الباب أمام جميع محاولات التفاوض الخاصة ببيع اللاعب، سواء من أندية خليجية أو أوروبية أبدت اهتمامها بالحصول على خدماته بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة. وترى الإدارة أن التفريط في أحد أبرز العناصر الهجومية بالفريق قد يؤثر على الاستقرار الفني ويقلل من فرص المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

دعم فني لاستمرار اللاعب

ويحظى خوان بيزيرا بثقة كبيرة من الجهاز الفني للزمالك، الذي أبدى تمسكه الكامل باستمرار اللاعب ضمن المشروع الرياضي للفريق. ويعتبر المدرب أن الجناح البرازيلي يمثل إضافة قوية على المستوى الهجومي بفضل سرعته ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

دوري أبطال إفريقيا أولوية

ويأتي قرار التمسك باللاعب في إطار استعدادات الزمالك للموسم الجديد، خاصة مع سعي النادي للظهور بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب القاري. وترى الإدارة أن الحفاظ على القوام الأساسي للفريق يعد خطوة ضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة محليًا وقاريًا.

تحركات لتعديل وتمديد العقد

وفي خطوة تهدف إلى تأمين بقاء اللاعب لفترة أطول، بدأت إدارة الزمالك دراسة ملف تعديل وتمديد عقد خوان بيزيرا، بما يتناسب مع مكانته الفنية داخل الفريق. وتسعى الإدارة من خلال هذه الخطوة إلى تحصين اللاعب من الإغراءات الخارجية وضمان استمراره لسنوات إضافية داخل النادي، بما يحقق الاستقرار الفني ويعزز طموحات الفريق في المنافسة على جميع البطولات