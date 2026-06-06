أمير هشام: مجلس الزمالك يُحمل متولي مسئولية الأزمات.. وإدوارد يتبرأ منه

كشف الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة غضب عارم داخل مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الأيام الماضية بسبب محمد متولي المستشار القانوني الذي تم تعيينه لإدارة الملفات الخاصة باللاعبين والمدربين الأجانب.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس: هناك حالة غضب من أعضاء المجلس ضد متولي، ويرون أنه تسبب في عدد كبير من الأزمات، والتي انتهت بصدور قرارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف النادي "تأديبيًا"، ومنعه من قيد لاعبين لفترتي انتقال.

وأضاف: مسئولي الزمالك أكدوا أن متولي كان وراء الأزمة مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، التي انتهت برحيله وفسخ عقده من طرف واحد، وتقديم شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي، انتهت بعقوبة تأديبية وتغريم النادي مبلغ يصل لـ900 ألف دولار.

وأكمل: كما يرى مسئولو الزمالك أن المستشار القانوني الحالي كان أيضًا طرفًا في أزمة محمود بنتايج الظهير الأيسر، الذي قام بفسخ عقده من طرف واحد، حتى نجحت محاولات إعادته من جديد وإبرام عقد جديد له عن طريق رجل الأعمال ممدوح عباس الرئيس الشرفي للنادي.

وتابع: كذلك تم تحميل محمد متولي، أزمة المغربي عبدالحميد معالي الذي فسخ عقده هو الآخر، ورحل لناديه السابق اتحاد طنجة، وفي طريقه للحصول على حكم قضائي هو الآخر بالحصول على مستحقاته المالية عن عقده كاملًا.

وختم تصريحه قائلا: جون إدوارد المدير الرياضي "غسل يديه" من أزمات محمد متولي الأخيرة والتي تسببت في حرمان النادي من القيد لفترتي انتقال، ولابد من الإسراع في حل تلك الأزمات حتى لا تتفاقم الأمور.