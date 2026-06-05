جوائز ضخمة للأندية.. أحمد دياب يكشف تفاصيل نظام ودوري ORA الجديد

أعلن النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن انطلاق النسخة الجديدة من دوري ORA في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، على أن ينتهي في نهاية مايو، مؤكدًا أن الموسم الجديد سيسير وفق جدول زمني مماثل لأقوى الدوريات العالمية.

دوري ORA

وأوضح دياب أن بطل الدوري سيحصل على 50 مليون جنيه، بينما تحصل الأندية الجماهيرية على 40 مليون جنيه، ضمن خطة دعم مالي أكبر للأندية خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الرابطة إلى أن الموسم المقبل سيشهد مشاركة 20 فريقًا في الدور الأول، على أن يتم تقسيم المنافسة في المرحلة الثانية إلى مجموعة تتنافس على اللقب تضم 6 فرق، وأخرى مكونة من 14 فريقًا للهروب من الهبوط، مؤكدًا استمرار النظام الحالي لمدة موسمين حتى الوصول إلى 18 ناديًا في الدوري.

وأضاف أن هناك اتفاقًا مع الأندية على خارطة طريق تمتد لـ 3 سنوات دون نية للتغيير، معتبرًا أن الدوري المصري هو الأقوى في المنطقة العربية والأكثر مشاهدة، لكنه شدد على ضرورة تطوير الأندية الجماهيرية عبر الإدارة الاحترافية والشركات.

وكشف دياب عن نجاح الرابطة في عدة ملفات، أبرزها عودة الجماهير بشكل كامل، ورفع العوائد المالية للأندية بنسبة 300%، بالإضافة إلى استحداث بطولة “كأس العاصمة” بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية بجوائز تصل إلى 25 مليون جنيه، وتحسين جودة البث التلفزيوني من SD إلى HD، مع زيادة عدد الكاميرات.

واختتم دياب تصريحاته، بالتأكيد على القضاء على ظاهرة تأجيل المباريات خلال آخر موسمين، مشيرًا إلى أن المسابقة أصبحت تُدار بشكل منتظم ببداية ونهاية محددة، على غرار الدوريات العالمية، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة تعاون جميع الجهات المعنية.