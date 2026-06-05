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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن الكاشف: دوري Ora خطوة على طريق الارتقاء بالكرة المصرية

أيمن الكاشف
أيمن الكاشف
باسنتي ناجي

أعرب المعلق الرياضي أيمن الكاشف عن تفاؤله بإطلاق دوري Ora، مؤكدًا أنه يمثل خطوة جيدة نحو الارتقاء بالرياضة وكرة القدم المصرية.

دوري Ora

وكتب الكاشف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دوري Ora خطوة حلوة نحو الارتقاء بالرياضة والكورة، شخصية المهندس نجيب ساويرس وأحلام وأفكار الأستاذ هيثم عبد العظيم تجعلك مطمئنًا وطامعًا في أشياء كثيرة نراها الآن صعبة ومستحيلة".

وأضاف: الشركة المتحدة للرياضة أمامها فرصة من ألماس لإسعاد كل الناس، ودي ما تضيعش يا جدعان".

واختتم رسالته مهنئًا جماهير الكرة المصرية قائلًا: "مبروك لعشاق كرة القدم المصرية".

أيمن الكاشف دوري ore الاهلي

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