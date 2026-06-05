بالقيمة التسويقية.. قائمة منتخب أوروجواي في كأس العالم 2026

أعلن مارسيلو بيلسا، المدير الفني للمنتخب الأوروجوياني، قائمة فريقه استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ونستعرض أسماء قائمة منتخب أوروجواي والقيمة التسويقية كاملة.
قائمة منتخب أوروجواي والقيمة التسويقية
حراس المرمى
• سيرجيو روشيت - إنترناسيونال البرازيلي
• فرناندو موسليرا - استوديانتيس الأرجنتيني
• سانتياجو ميلي - مونتيري المكسيكي
الدفاع
• جييرمو فاريلا -
• رونالد أراوخو - برشلونة
• خوسيه ماريا خيمينيز - أتليتكو مدريد
• سانتياجو بوينو - وولفرهامبتون
• سيباستيان كاسيريس - أمريكا المكسيكي
• ماتياس أوليفيرا - نابولي
• خواكين بيكيريز - بالميراس البرازيلي
• ماتياس فينيا - ريفر بليت
لاعبو الوسط
• مانويل أوجارتي - مانشستر يونايتد
• إيميليانو مارتينيز - بالميراس البرازيلي
• رودريجو بنتانكور - توتنهام
• فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد
• أجوستين كانوبيو - فلومينينسي البرازيلي
• خوان مانويل سانابريا - سلت ليك الأمريكي
• جيورجيان دي أراسكايتا - فلامنجو
• نيكولاس دي لا كروز - فلامنجو
• رودريجو زالازار - براجا البرتغالي
• فاكوندو بيليستري - باناثينايكوس اليوناني
• ماكسيميليانو أراوخو - سبورتنج لشبونه
• بريان رودريجيز - أمريكا المكسيكي
الهجوم:
• رودريجو أجيري - تيجرز المكسيكي
• فيديريكو فينياس - ريال اوفيدو
• داروين نونيز - الهلال السعودي
المدرب: بيلسا
القيمة التسويقية: 392 مليون يورو