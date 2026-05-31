قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدا بسبب لبنان
اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير
هجرة العقول تضرب التكنولوجيا الإسرائيلية.. آلاف المطورين يغادرون البلاد
نجل ضحية زوجها في طوخ: صحيت من النوم أختي قالتلي أمك ماتت
انفجار طائرة مسيرة في الجليل الأعلى بمنطقة بيت هليل اللبنانية
عماد الدين حسين: البحث العلمي قاطرة التقدم في الصحة والصناعة والزراعة
قاد تطوير الصاروخ «آرو 3».. نتنياهو يعلن اسم رئيس مجلس الأمن القومي القادم
أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم.. كم وصل عيار 21؟
الحرس الثوري يستهدف مواقع جماعات إيرانية معارضة في شمال العراق
ما هي حدود التعامل بين الخاطب والمخطوبة بعد كتاب الكتاب؟.. دار الإفتاء تجيب
تلتقيه بمكتبها غدا.. تدخل عاجل من وزيرة الثقافة لحل أزمة المترجم سمير عبدربه
احذر..الحبس 3 أشهر و غرامة 30 ألف جنيه عقوبة تزوير حسابات الفيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة سواريز.. قائمة أوروجواي المشاركة في كأس العالم 2026

أوروجواي
أوروجواي
قسم الرياضة

استبعد المدرب مارسيلو بيلسا الثنائي المخضرم لويس سواريز، وناهيتان نانديز، من القائمة النهائية لمنتخب أوروجواي المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تضم 26 لاعبًا.

كان سواريز قد ألمح مؤخرًا إلى إمكانية التراجع عن اعتزاله الدولي إذا احتاجه المنتخب، بعد غياب دام 20 شهرًا، إلا أن بيلسا لم يدرجه ضمن خياراته النهائية. وسبق للمهاجم التاريخي لأوروجواي أن انتقد أسلوب المدرب الأرجنتيني، معتبرًا أنه تسبب في انقسامات داخل غرفة الملابس، قبل أن يؤكد لاحقاً اعتذاره عن تلك التصريحات.

وغاب نانديز عن القائمة رغم مشاركته في عدد من مباريات تصفيات كأس العالم، في إشارة إلى توجه بيلسا للاعتماد على مجموعة من اللاعبين الموجودين في أفضل مراحلهم البدنية والفنية.

وفي الهجوم، يعول بيلسا على داروين نونيز رغم ابتعاده عن المشاركة في مباريات الدوري السعودي منذ فبراير الماضي مع الهلال السعودي، بعد التغييرات التي أجراها النادي على قائمة لاعبيه الأجانب عقب التعاقد مع كريم بنزيما.

وتلعب أوروجواي في المجموعة الثامنة، حيث تستهل مشوارها بمواجهة السعودية يوم 15 يونيو، قبل أن تواجه منتخبي الرأس الأخضر وإسبانيا.

وجاءت قائمة أوروجواي لكأس العالم 2026:

حراسة المرمى: سيرجيو روشيت، فرناندو موسليرا، سانتياجو ميلي.

خط الدفاع: جييرمو فاريلا، رونالد أراوخو، خوسيه ماريا خيمينيز، سانتياجو بوينو، سيباستيان كاسيريس، ماتياس أوليفيرا، خواكين بيكيريز، ماتياس فينيا.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، إيميليانو مارتينيز، رودريجو بينتانكور، فيديريكو فالفيردي، أجوستين كانوبيو، خوان مانويل سانابريا، جيورجيان دي أراسكايتا، نيكولاس دي لا كروز، رودريجو زالازار، فاكوندو بيليستري، ماكسيميليانو أراوخو، بريان رودريجيز.

الهجوم: رودريجو أغيري، فيديريكو فيناس، داروين نونيز.

سواريز أوروجواي العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

ترشيحاتنا

سمارت #3

مواصفات سمارت #3 الكهربائية موديل 2026

شاومي SU7 ألترا الجديدة

السيارة شاومي SU7 ألترا تظهر لأول مرة

تويوتا ولكزس

تويوتا تستدعي 82 ألف سيارة بعد اكتشاف مشكلة في الشاشات الرقمية

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد