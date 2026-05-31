صدمة سواريز.. قائمة أوروجواي المشاركة في كأس العالم 2026

استبعد المدرب مارسيلو بيلسا الثنائي المخضرم لويس سواريز، وناهيتان نانديز، من القائمة النهائية لمنتخب أوروجواي المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تضم 26 لاعبًا.

كان سواريز قد ألمح مؤخرًا إلى إمكانية التراجع عن اعتزاله الدولي إذا احتاجه المنتخب، بعد غياب دام 20 شهرًا، إلا أن بيلسا لم يدرجه ضمن خياراته النهائية. وسبق للمهاجم التاريخي لأوروجواي أن انتقد أسلوب المدرب الأرجنتيني، معتبرًا أنه تسبب في انقسامات داخل غرفة الملابس، قبل أن يؤكد لاحقاً اعتذاره عن تلك التصريحات.

وغاب نانديز عن القائمة رغم مشاركته في عدد من مباريات تصفيات كأس العالم، في إشارة إلى توجه بيلسا للاعتماد على مجموعة من اللاعبين الموجودين في أفضل مراحلهم البدنية والفنية.

وفي الهجوم، يعول بيلسا على داروين نونيز رغم ابتعاده عن المشاركة في مباريات الدوري السعودي منذ فبراير الماضي مع الهلال السعودي، بعد التغييرات التي أجراها النادي على قائمة لاعبيه الأجانب عقب التعاقد مع كريم بنزيما.

وتلعب أوروجواي في المجموعة الثامنة، حيث تستهل مشوارها بمواجهة السعودية يوم 15 يونيو، قبل أن تواجه منتخبي الرأس الأخضر وإسبانيا.

وجاءت قائمة أوروجواي لكأس العالم 2026:

حراسة المرمى: سيرجيو روشيت، فرناندو موسليرا، سانتياجو ميلي.

خط الدفاع: جييرمو فاريلا، رونالد أراوخو، خوسيه ماريا خيمينيز، سانتياجو بوينو، سيباستيان كاسيريس، ماتياس أوليفيرا، خواكين بيكيريز، ماتياس فينيا.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، إيميليانو مارتينيز، رودريجو بينتانكور، فيديريكو فالفيردي، أجوستين كانوبيو، خوان مانويل سانابريا، جيورجيان دي أراسكايتا، نيكولاس دي لا كروز، رودريجو زالازار، فاكوندو بيليستري، ماكسيميليانو أراوخو، بريان رودريجيز.

الهجوم: رودريجو أغيري، فيديريكو فيناس، داروين نونيز.