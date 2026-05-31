صابرين النجيلي لـ صدى البلد: الأغنيات الدرامية تجذبني.. و"لعبة القلوب" عمل إنساني

كشفت الفنانة صابرين النجيلي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي تلقتها على أحدث أعمالها الغنائية "لعبة القلوب"، مؤكدة أن الأغنيات الدرامية والإنسانية تظل الأقرب إلى قلبها والأكثر قدرة على الوصول إلى مشاعر الجمهور.

وقالت صابرين النجيلي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن أغنية "لعبة القلوب" تمثل تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لها، موضحة أنها تنتمي إلى اللون الدرامي الإنساني الذي تحرص على تقديمه بين الحين والآخر لما يحمله من مشاعر صادقة وقصص قريبة من الواقع .

وأضافت: “الأغنيات الدرامية تجذبني بشكل كبير”.

وأشارت إلى أن ردود الفعل التي تلقتها بعد طرح الأغنية كانت إيجابية للغاية، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الرسائل التي وصلتها من الجمهور، مؤكدة أن هذا التفاعل منحها دافعًا كبيرًا للاستمرار في تقديم أعمال فنية تحمل قيمة فنية وإنسانية.

وأوضحت صابرين النجيلي أنها تحرص دائمًا على اختيار الأعمال التي تشعر بها.

كما كشفت عن تحضيرها خلال الفترة الحالية لعدد من الأغنيات الجديدة، مؤكدة أنها تعمل على مشاريع فنية متنوعة ستكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، معربة عن أملها في أن تنال إعجاب جمهورها وتحقق النجاح المنتظر.

يذكر أن أغنية "لعبة القلوب" شارك في تنفيذها فريق عمل مميز، حيث جاءت من كلمات وألحان صابرين النجيلي، وتوزيع حاتم نصر، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتسجيل صوتي محمد جودة، بينما تولى إخراج العمل أحمد علاء الجندي.

واختتمت صابرين النجيلي تصريحاتها بالتأكيد على أن دعم الجمهور وثقته يمثلان أكبر حافز لها للاستمرار في تقديم أعمال جديدة ومختلفة.