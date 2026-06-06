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حوار طريف عن الزمالك بين حسام المندوه وأشرف صبحي بحفل زفاف نجل الأخير | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حوار طريف عن الزمالك بين حسام المندوه وأشرف صبحي بحفل زفاف نجل الأخير | صور

فرح نجل أشرف صبحي
فرح نجل أشرف صبحي
رباب الهواري

شهد حفل زفاف نجل الدكتور أشرف صبحي أجواءً مميزة جمعت عدداً من الشخصيات العامة والرياضية، حيث دار حوار ودي وطريف حول نادي نادي الزمالك بين الدكتور حسام المندوه والدكتور أشرف صبحي، وسط حالة من الود والابتسامات بين الحضور.

وجاء اللقاء في إطار الأجواء الاحتفالية التي سادت حفل الزفاف، حيث حرص العديد من المسؤولين والرموز الرياضية على تقديم التهاني للعروسين. واستغل الحضور المناسبة لتبادل الأحاديث الودية بعيداً عن ضغوط العمل والمنافسات الرياضية، ما أضفى أجواءً من البهجة والارتياح على الجميع.

الزمالك حاضر حتى في المناسبات الاجتماعية

وخلال الحديث، تطرق الطرفان بشكل طريف إلى أوضاع نادي الزمالك وبعض الملفات المرتبطة بالفريق، في نقاش اتسم بخفة الظل وروح الدعابة. وأثار الحديث ابتسامات الحاضرين، خاصة أن اسم الزمالك كان حاضراً بقوة رغم أن المناسبة اجتماعية وعائلية في المقام الأول.

وأكدت الأجواء الودية التي صاحبت الحوار عمق العلاقات الإنسانية التي تجمع العديد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين، بعيداً عن أي اختلافات أو انتماءات كروية، حيث تحولت الدقائق القليلة إلى مساحة من المزاح والتعليقات الخفيفة التي لاقت تفاعلاً من الحضور.

حضور بارز للشخصيات العامة والرياضية

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة والرياضية الذين حرصوا على مشاركة أسرة الدكتور أشرف صبحي فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة. كما تبادل الحاضرون التهاني والتمنيات للعروسين بحياة زوجية مستقرة وسعيدة.

واختتمت الأمسية في أجواء احتفالية مميزة، كان من أبرز لقطاتها الحوار الطريف بين حسام المندوه وأشرف صبحي، والذي عكس حالة من الود والتقدير المتبادل، وأكد أن كرة القدم تظل حاضرة في أحاديث عشاقها حتى خلال المناسباتهم الاجتماعية السعيدة

الزمالك اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اخبار الرياضة

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