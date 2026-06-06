فتحي سند: الزمالك مش لاقيين ياكلوا.. هيدفعوا 5 مليارات للأوقاف منين؟

علق الناقد الرياضي فتحي سند على الأزمة المتعلقة بأرض نادي الزمالك في ميت عقبة، مع وزارة الاوقاف، بعد مطالبات مالية بقيمة 5 مليارات جنيه.

وقال فتحى سند عبر حسابه على موقع «فيسبوك» إن وزارة الأوقاف دخلت على خط الأزمة بشكل مفاجئ للمطالبة بسداد قيمة الأرض، متسائلًا: «هي الناس لاقية تاكل عشان تدفع المبالغ دي؟!»، في إشارة إلى صعوبة الموقف المالي.

وأضاف أن الأندية الجماهيرية في مصر يجب أن تحظى بالدعم والمساندة بدلًا من الضغوط المتزايدة، متسائلًا عن وجود توجه – على حد وصفه – نحو إضعاف هذه الأندية لصالح أندية الشركات.

وأشار إلى أن استمرار هذا النهج قد يضر بصناعة كرة القدم في مصر بشكل كامل، مؤكدًا أن اللعبة عالميًا تمثل مصدر دخل مهمًا، بينما تمتلك مصر المقومات التي تؤهلها للاستفادة منها اقتصاديًا لكنها تفتقد الإدارة الجيدة، بحسب تعبيره.