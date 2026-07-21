محافظ الغربية يناقش خطط العمل مع القيادات الجديدة بـالهيئة العامة للاستعلامات والمديرية المالية

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتورة شيماء آغا، مدير عام إعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك عقب توليها مهام منصبها، حيث ناقش المحافظ خطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وآليات تنفيذ البرامج والفعاليات التوعوية داخل المحافظة، بما يدعم جهود الدولة في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل مع المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

كما استقبل المحافظ الدكتور إيهاب عرفة، مدير المديرية المالية بالغربية، لبحث أولويات العمل بالمديرية عقب توليه مسؤولياته، واستعراض عدد من الملفات المالية والإدارية، وآليات المتابعة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يضمن انتظام سير العمل ودعم خطط المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد محافظ الغربية على أهمية العمل وفق رؤية واضحة تستند إلى المتابعة المستمرة وسرعة الإنجاز، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية، لتحقيق المستهدفات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.