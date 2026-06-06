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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قبل المونديال.. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية الناقلة

مباراة مصر والبرازيل الودية
مباراة مصر والبرازيل الودية
خالد يوسف

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية، المواجهة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر والبرازيل، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يخوض منتخب مصر الأول، ودية أخيرة أمام البرازيل، قبل بداية منافسات بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها منتصف شهر يونيو الجاري.

تفاصيل البروفة الأخيرة للفراعنة ونجوم السامبا

تشهد مباراة مصر والبرازيل حضورًا جماهيريًا متوقعًا نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخ المواجهات القوية التي تجمع كبار منتخبات العالم، ما يجعلها واحدة من أبرز المباريات الودية قبل انطلاق كأس العالم.

وتتصدر أسعار التذاكر اهتمامات الجماهير الراغبة في حضور اللقاء، إذ تبدأ أسعار الفئة الأقل من 65 دولارًا أمريكيًا (3,450 جنيهً مصريًا) بينما تصل أسعار الفئة الأعلى إلى 650 دولارًا أمريكيًا (34,500 جنيهًا مصريًا)، وفقًا لموقع المقعد داخل الملعب والخدمات المخصصة لكل فئة.

وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج إعداد منتخب مصر للمونديال، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يستهل مشواره بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم 22 يونيو، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات أمام إيران يوم 27 يونيو.

وفي المقابل، يستعد منتخب البرازيل لخوض منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم المغرب واسكتلندا وهايتي، ما يمنح المباراة أهمية فنية كبيرة لكلا المنتخبين قبل خوض الاستحقاق العالمي المنتظر.

العميد يسعى لتحقيق أكبر استفادة أمام البرازيل

يبحث الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، المدير الفني، عن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المباراة الودية وفي نفس الوقت عن تحقيق نتيجة إيجابية يواصل بها مسيرة التألق التي بدأت أواخر مارس الماضي في معسكره الأول بعد التأهل للمونديال.

وتفوق المنتخب المصري على نظيره السعودي (4 – 0) بمدينة جدة بتاريخ 26 مارس ثم فرض التعادل بنتيجة (0 – 0) على المنتخب الإسباني متصدر الترتيب العالمي وقتها بمدينة برشلونة في 31 من نفس الشهر قبل أن يفوز مؤخرا على روسيا بهدف نظيف وديا يوم 28 مايو.

موعد مباراة مصر أمام البرازيل

يواجه منتخب مصر نظيره البرازيل، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بتوقيت القاهرة، في إطار برنامجه التحضيري، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم.ويقام اللقاء بين منتخب مصر ونظيره البرازيل، على أرضية ملعب هانتينجتون بانك بكليفلاند الأمريكية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

تتولى شبكة قنوات "أون سبورت" مهمة نقل مباراة مصر أمام البرازيل الودية، وبالتحديد عبر قناة "On Sport"، وذلك في الساعة الواحدة من صباح الأحد (بعد منتصف الليل).

وتنقل مباراة مصر أمام البرازيل عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة في التوقيت ذاته.

طاقم تحكيم مكسيكي

يدير مباراة مصر والبرازيل طاقم حكام مكسيكي مكون من أدوناي إسكوبيدو " حكم ساحة" وإبراهيم مارتينيز " مساعد أول " وماكسيميليانو جوميز "مساعد ثان " وماليك بدوي "حكم رابع" وكارلوس خوسيه ريفيرو " حكم VAR " ولوكاس سبالا "حكم AVAR" .

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

البروفة الأخيرة قبل المونديال مباراة مصر والبرازيل جماهير كرة القدم منافسات كأس العالم 2026 البروفة الأخيرة للفراعنة نجوم السامبا العميد حسام حسن

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