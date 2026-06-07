لوك لافت.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة .

وظهرت ريم مصطفى، مرتديه جيب باللون الرمادي، ونسقت معها بلوزة بسيطة باللون الاسود لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريم مصطفى، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريم مصطفى، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريم مصطفى