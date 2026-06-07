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6485 جنيها .. آخر تحديث لسعر الذهب في أول تعاملات اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

6485 جنيها .. آخر تحديث لسعر الذهب في أول تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب

وأظهرت أسعار الأعيرة الذهبية؛ ثباتا داخل محلات الصاغة.

الذهب يرتفع 

وصعد سعر الذهب مقدارا طفيفًا بمختلف الأعيرة الذهبية لم يجاوز 20 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية مساء أمس 

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6485 جنيها .

سعر عيار 24 

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7411 جنيها للشراء و7342 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وصل سعر 22 نحو  6793 جنيها للشراء و 6731 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6485 جنيها للشراء و6425 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5558 جنيها للشراء و 5507 جنيهات للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 51.88 ألف جنيه للشراء و 51.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4328 دولارا للشراء و 4327 دولارا للبيع.

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