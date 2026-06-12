محافظ أسيوط: إزالة 34 تعديا ومخالفة بناء بالقرى والمراكز والمدن

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 34 حالة تعدٍ ومخالفة بناء بمختلف مراكز المحافظة، ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات المعنية.



إزالة تعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية



وأكد محافظ أسيوط، أن الحملات أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة بلغت 656 مترًا مربعًا مباني، بالإضافة إلى 2 قيراط و6 أسهم، فضلًا عن إزالة حالتي تعدٍ ضمن المتغيرات المكانية بإجمالي مساحة 244 مترًا مربعًا، في إطار جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها العامة ومنع التعديات.



توجيهات حاسمة للتعامل مع المخالفات



وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا التعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يحقق المستهدفات المحددة للموجة الحالية.



اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين



وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة أو أعمال بناء مخالفة دون ترخيص، حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.



الموجة الـ29 تنفذ على ثلاث مراحل



وأوضح محافظ أسيوط، أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تستمر المرحلة الثانية حتى 19 يونيو الجاري، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي نُفذت خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل.



وجدد اللواء محمد علوان دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي والثروة القومية، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تعدٍ من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.