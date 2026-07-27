السودان ومجلس الاقتصادية العربية يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

استقبل الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط بجمهورية السودان والممثل الدائم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بمكتبه بالعاصمة السودانية الخرطوم، السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون بين السودان ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، و سبل الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والجهات ذات الصلة، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا وتنمويًا، ويعزز التكامل الاقتصادي العربي، ويدعم تنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة.

وأكد السفير محمدي أحمد الني، حرص مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مواصلة دعم السودان وتعزيز التعاون مع مؤسساته الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك.

من جانبه.. ثمن الدكتور جبريل إبراهيم هذه الزيارة، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم جهود التكامل الاقتصادي العربي، ومعربا عن تطلع السودان إلى توسيع مجالات التعاون مع المجلس والجهاز العربي للتسويق بما يخدم المصالح المشتركة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على تعزيز التواصل مع الدول الأعضاء، وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي العربي، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة العربية.

حضر اللقاء المستشار الدكتور السيد عبدالفتاح مستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومدير المكتب الفني، والمهندس هشام عوض رئيس الجهاز العربي للتسويق، إلى جانب بدر الدين أحمد عثمان مدير المكتب التنفيذي، وإخلاص محمد مدير عام الإدارة العامة للتمويل الخارجي بوزارة المالية.