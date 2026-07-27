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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توقف مفاجئ لتدفقات الاستثمار في صناديق بيتكوين الأمريكية وسط مخاوف من رفع الفائدة

رفع الفائدة
رفع الفائدة
أ ش أ

 سلطت التدفقات الخارجة الكبيرة من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة والمدرجة في الولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع الماضي الضوء على هشاشة التعافي الأخير للعملة المشفرة.

وسجلت الصناديق الفورية المتداولة في البورصة تدفقات خارجة تجاوزت 465 مليون دولار يومي 23 و24 يوليو، منهية سلسلة من 7 جلسات متتالية من التدفقات الداخلة، بعدما طغت المخاوف من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الزخم الذي وفره مؤخرًا مشروع قانون "كلاريتي"، الذي طال انتظاره لتنظيم هيكل سوق الأصول المشفرة في الولايات المتحدة، كما أسهمت التطورات المتغيرة في الشرق الأوسط في زيادة تقلبات بيتكوين خلال الأيام الأخيرة.

وارتفعت العملة المشفرة إلى ما فوق مستوى 65 ألف دولار، اليوم الاثنين، بعدما صعدت بنسبة وصلت إلى 1.4% بالتزامن مع ارتفاع الأصول عالية المخاطر الأخرى، قبل أن تقلص بعض مكاسبها لتتداول على ارتفاع بنحو 1%، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وجاء هذا الارتفاع بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران فترة وقف الضربات المتبادلة، مما خفف المخاوف بشأن احتمال تعطل إمدادات الطاقة الإقليمية عقب التصعيد الأخير في الصراع.

وقال إيفان ليم، كبير متداولي المشتقات في شركة "فالكون إكس": "نتوقع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الاقتصادية الكلية هذا الأسبوع، لكن نظرتنا إلى بيتكوين لا تزال إيجابية من الناحية الهيكلية"، مضيفًا: "التدفقات الخارجة الأخيرة من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، وحالة الحذر في السوق، تعودان بدرجة كبيرة إلى انتظار إقرار مشروع قانون كلاريتي، إلى جانب تنامي التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع."

ولا تزال البنود المتعلقة بالأخلاقيات تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بشأن مشروع قانون "كلاريتي"، إذ يسعى المشرعون إلى ضمان الحصول على عدد كافٍ من أصوات الحزب الديمقراطي قبل العطلة التشريعية في أغسطس.

ويطالب الديمقراطيون بصياغة أكثر صرامة لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحقيق أرباح من قطاع الأصول المشفرة الذي تشرف إدارته على تنظيمه، كما زاد الكشف مؤخرًا عن تحقيق ترامب أرباحًا استثنائية بلغت 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالأصول المشفرة خلال العام الماضي من حدة الجدل حول القضية.

ورغم القفزة في عمليات السحب خلال آخر يومي تداول من الأسبوع، سجلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات داخلة بلغت 33.8 مليون دولار على مدار الأسبوع بأكمله، ويعد ذلك الأسبوع الثالث على التوالي من التدفقات الداخلة، عقب 8 أسابيع سحب خلالها المستثمرون 8.3 مليار دولار من تلك الصناديق.

وتشير التدفقات الخارجة في نهاية الأسبوع، والتي قادها صندوق "آي بيت" التابع لشركة "بلاك روك"، إلى أنه رغم عودة المستثمرين المؤسسيين بصورة انتقائية بعد فترة طويلة من الاستردادات، فإن مستوى الثقة لا يزال ضعيفًا، وتوضح أحدث البيانات أن المستثمرين لا يزالون يسارعون إلى جني الأرباح أو تقليص انكشافهم على السوق عند تدهور معنويات المستثمرين.

وقالت رايتشل لوكاس، المحللة في شركة بي تي سي ماركتس: "ستكون الجلستان المقبلتان حاسمتين"، مضيفة: "استقرار التدفقات سيشير إلى أن ما حدث كان مجرد توقف مؤقت مرتبط بحدث معين، أما إذا استمرت التدفقات الخارجة لأسبوع ثانٍ فسيكون الأمر أكثر خطورة."

التدفقات الخارجة البورصة المتداولة الولايات المتحدة هشاشة

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