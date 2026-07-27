انطلاق أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي عن التنمية الاجتماعية والعمل في ناميبيا

انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة الناميبية ويندهوك، أعمال الدورة العادية السادسة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالتنمية الاجتماعية والعمل والتوظيف، باجتماع الخبراء (الفنيين)، تحت شعار: “الاستثمار في نظم الحماية الاجتماعية بإفريقيا وتعزيزها وتوسيع نطاقها: الممكنات الأساسية للشمول والقدرة على الصمود والعدالة الاجتماعية”.



وأكد مدير العمل والحوار الاجتماعي بوزارة الخدمة العامة والحوار الاجتماعي في تشاد، محمد نور بطران، بصفته الرئيس المنتهية ولايته لمكتب الدورة الخامسة للجنة، بحسب بيان الاتحاد الإفريقي، أهمية وضع آليات فعالة للمتابعة لضمان التنفيذ الكامل لقرارات اللجنة، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية بالقارة، بدلاً من بقائها دون تنفيذ.



ومن المقرر أن تنظر اللجنة خلال دورتها الحالية في اعتماد عدد من الوثائق، من أبرزها، مجموعة أدوات الاتحاد الإفريقي لجمع واستخدام البيانات الإدارية عالية الجودة الخاصة بإحصاءات هجرة العمالة في إفريقيا، ومشروع إعلان بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين، والقانون النموذجي بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت، والموقف الإفريقي الموحد لإنهاء العنف ضد الأطفال في إفريقيا، إلى جانب عدد من الوثائق والمبادرات الأخرى.

