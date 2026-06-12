البحيرة: قافلة طبية مجانية شاملة بقرية الحجناية بمركز دمنهور

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالاستمرار في تنفيذ القوافل الطبية المجانية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

حيث نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتورإسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور، وذلك يومي السبت والأحد الموافق 13 و14 يونيو.

وتقدم القافلة خدماتها في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، تشمل الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والعظام، والجلدية، والعيون، والأسنان، والأنف والأذن، وتنظيم الأسرة، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين.

كما تتضمن القافلة تقديم خدمات الأشعة السينية، ومعامل التحاليل الطبية والطفيليات، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وقياس الضغط والسكر، إلى جانب صرف العلاج بالمجان من خلال الصيدلية المخصصة للقافلة، وتنفيذ ندوات للتثقيف الصحي والتوعية المجتمعية.

وتُقدم جميع خدمات القافلة بالمجان للمواطنين، في إطار جهود الدولة والمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والوصول بها إلى مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.