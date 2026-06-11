بسبب خلافات مالية .. القبض على المتهمين بضرب شخص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام عصى خشبية وإحداث إصابته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل– مقيم بدائرة المركز "مصاب بكسر وجروح وكدمات متفرقة") ، وبسؤاله قرر بتضرره من أنجال عمومته (أحد الأشخاص ، ونجليه- مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصى خشبية مما أدى لحدوث إصابته لخلافات مالية بينهم.

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم الأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





