الموجة 29.. إزالة 41 حالة تعدٍ على مباني أملاك دولة بمساحة 16 ألف متر بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات.

وفي هذا الإطار، شهدت مدن ومراكز المحافظة، أمس الأربعاء 10 يونيو، تنفيذ حملات إزالة موسعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك دولة، داخل المستهدف على مساحة 16000 متر مربع.

كما تمت إزالة حالة مخالفة على أراضٍ أملاك دولة بمساحة 20 مترا مربعا، وذلك ضمن الحالات خارج المستهدف.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حق الدولة والرقعة الزراعية.