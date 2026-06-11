محافظ البحيرة تشيد بانضباط اللجان وتوجه الشكر لكافة المشاركين في أعمال الامتحانات

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة حرصت على توفير كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لضمان انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية.

حيث اختتم اليوم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث أدى الامتحانات 126 ألفًا و497 طالبًا وطالبة داخل 593 لجنة امتحانية بنطاق 18 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة ومنضبطة على مدار أيام انعقادها، مع المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات، بما ساهم في تحقيق الانضباط داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

هذا وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر بخالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال الامتحانات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء آمنة ومستقرة.

وأعربت محافظ البحيرة عن خالص أمنياتها لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح، وأن تكلل جهودهم طوال العام الدراسي بتحقيق أفضل النتائج، متمنيةً لهم مستقبلًا دراسيًا مشرقًا يحقق طموحاتهم وآمال أسرهم.