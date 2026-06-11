رفع 361 حالة إشغال خلال حملة مكبرة بشوارع دمنهور في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة وموسعة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، أسفرت عن رفع وإزالة 361 حالة إشغال مخالفة بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية.

وتأتي هذه التحركات المكثفة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن ضرورة استعادة الانضباط المروري، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لكافة مدن المحافظة.

واستهدفت الحملة الشاملة 7 مناطق حيوية بالمدينة، حيث شملت أعمال رفع التعديات والمخالفات كل من منطقة أفلاقة وشارع الجيش، والكورنيش، وشارع المقريزي، بالإضافة إلى ميدان جلال قريطم، ومنطقة النادي، وشارع مضرب الأرز، مما ساهم في فتح الطرق المغلقة أمام المارة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة عمل متكاملة ومستمرة تستهدف القضاء على كافة الإشغالات العشوائية في مهدها، وإعادة النظام إلى الشارع البحراوي، بما يسهم بشكل مباشر في تيسير الحركة المرورية والحد من التكدسات، وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، شدد رئيس مركز ومدينة دمنهور على استمرار هذه الحملات اليومية وبشكل مفاجئ في جميع القطاعات، مؤكدًا التعامل الحاسم والقانوني مع أي مخالفات أو تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لضمان عدم عودة الإشغالات إلى الشوارع والميادين مرة أخرى.