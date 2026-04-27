تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات دونج فينج 007 موديل 2026 في السعودية

صبري طلبه

تشهد سوق السيارات في السعودية توسعًا ملحوظًا في فئة المركبات الكهربائية والهجينة، ومنها سيارة دونج فينج 007 موديل 2026 التي تقدم ضمن هذه الفئة، مع تصميم عصري، وحزمة متنوعة من التقنيات.

محرك دونج فينج 007 موديل 2026

تعتمد دونج فينج 007 موديل 2026 على منظومة تشغيل من نوع المدى الممتد، حيث يعمل بمحرك كهربائي مدعوم بوحدة بنزين بسعة 1.5 لتر مكونة من أربع أسطوانات، وتنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي إلى العجلات الخلفية، مع قدرة إجمالية تصل إلى 218 حصان، وعزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر.

التسارع ومدى قيادة دونج فينج 007 موديل 2026

زودت السيارة ببطارية سعة 28.4 كيلوواط ساعة، ما يمنحها قدرة على قطع مسافات طويلة تصل إلى نحو 800 كيلومتر عند الجمع بين الشحن والطاقة الناتجة عن المحرك المساعد، أما على صعيد التسارع، فتستطيع السيارة الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية.

تجهيزات دونج فينج 007 موديل 2026

تم تجهيز السيارة دونج فينج 007 موديل 2026 بمجموعة واسعة من تقنيات السلامة، تشمل ست وسائد هوائية موزعة من الأمام والجوانب، إضافة إلى أنظمة مساعدة مثل مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كما تتوفر تقنيات دعم القيادة مثل مثبت السرعة المتكيف، ومساعد الازدحام المروري، إلى جانب كاميرا محيطية.

تقدم السيارة دونج فينج 007 موديل 2026 تجربة حديثة تعتمد على شاشة ترفيهية كبيرة بقياس 15.6 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية، إلى جانب لوحة عدادات رقمية.

ويضم النظام الصوتي عددًا من السماعات، كما تتوفر تقنيات للراحة مثل المقاعد الكهربائية المزودة بخاصيتي التبريد والتدفئة، وشاحن لاسلكي للهاتف، مع نظام تكييف أوتوماتيكي.

أبعاد دونج فينج 007 موديل 2026

تعتمد دونج فينج 007 موديل 2026 على هيكل بطول يبلغ 4,880 مم، مع عرض يصل إلى 1,895 مم، وارتفاع عند 1,460 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,915 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 1,830 كجم، مع جنوط قياسها 18 بوصة.

سعر دونج فينج 007 موديل 2026 في السوق السعودية

تقدم السيارة في السعودية بسعر يبلغ 107,007 ريالات.

بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر

