بسعر اقتصادي.. مواصفات دونج فينج شاين E3 2026 في السعودية

تقدم دونج فينج سيارتها شاين E3 موديل 2026 ضمن فئة السيدان، مع تصميم عصري، وباقة من التجهيزات المتطورة، التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

أبعاد دونج فينج شاين E3 2026

تعتمد دونج فينج شاين E3 2026 على تصميم بملامح عصرية، مع طول يبلغ 4.67 متر، فيما يصل العرض إلى 1.81 متر، مع ارتفاع يقارب 1.49 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.68 متر، كما يتراوح وزن السيارة بين 1,232 و1,253 كجم، وتوفر مساحة تخزين خلفية بسعة 454 لتر، إلى جانب عجلات بقياس 17 بوصة.

دونج فينج شاين E3 2026

محرك دونج فينج شاين E3 2026

تأتي دونج فينج شاين E3 2026 مزودة بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 194 حصان، مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكوّن من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي، ومعدل استهلاك للوقود بنحو 20.5 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لتر.

وتصل السرعة القصوى للسيارة دونج فينج شاين E3 2026 إلى ما يقرب من 200 كيلومتر في الساعة، بينما تحتاج إلى مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية للتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة.

دونج فينج شاين E3 2026

تجهيزات دونج فينج شاين E3 2026

تضم دونج فينج شاين E3 2026 مجموعة من تجهيزات السلامة وتشمل مساعد صعود المرتفعات، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب حساسات خلفية للمساعدة في الركن وكاميرات خارجية، كما زُودت السيارة بأربع وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، مع أنظمة مكابح مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

دونج فينج شاين E3 2026

وتقدم السيارة دونج فينج شاين E3 2026 شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 13 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وإمكانية عرض شاشة الهاتف، كما تأتي بشاشة عدادات رقمية بحجم 7 بوصات، ونظام صوتي مكوّن من 6 سماعات، وتوفر المقاعد الأمامية إمكانية التعديل الكهربائي، إلى جانب مقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

سعر دونج فينج شاين E3 2026 في السعودية

تقدم دونج فينج شاين E3 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 62,900 ريال.