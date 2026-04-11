انطلاق ميني كوبر S 4-Door Red Line 2026.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت ميني الإنجليزية عن إصدار Mini Cooper S 4-Door Red Line Edition 2026 محدود الإنتاج، الذي يستند إلى نسخة الأربع أبواب، ويأتي هذا الطراز ليقدم مزيجًا بين ملامح مستوحاة من فئة الأداء الأعلى وتجهيزات تقنية حديثة، مع الحفاظ على الطابع العملي الذي يميز هذه الفئة.

محرك وأداء ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 201 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 299 نيوتن متر. ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض مكون من 7 سرعات.

السرعة القصوى وانطلاق السيارة

وتتيح هذه المنظومة للسيارة ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026 التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كم/س خلال 6.5 ثوانٍ، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 241 كم/س.

تجهيزات ومواصفات سيارة ميني

تضم السيارة شاشة لمس بقياس 9.4 بوصة تدعم أنظمة الملاحة، مع دعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نظام صوتي من Harman Kardon، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، مقاعد أمامية مزودة بخاصية التدفئة، ونظام تكييف هواء ثنائي المناطق، إلى جانب نظام ملاحة، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، بالإضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية، مع كاميرا ومستشعرات حركة.

تصميم ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026

يعتمد الإصدار الجديد على عناصر تصميمية مستلهمة من طرازات الأداء الرياضي، التي تضم مصابيح MINI الشهيرة، مع شبكة أمامية، لمسات حمراء تعتبرعن شارة RED LINE، وجنوط رياضية يبلغ قياسها نحو 17 بوصة.

سعر ميني كوبر 2026 في الأسواق العالمية

يصل السعر الإجمالي للسيارة ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026 إلى 44,540 دولارًا.