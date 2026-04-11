مشوه بالتراضي.. خبير لوايح يحذر إدارة الأهلي: الوقت يداهمكم والدوري هيضيع
التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي في الدوري
حريق يهز مستشفى قصر العيني.. حكاية إخلاء 40 مريضا من المستشفى.. تفاصيل
الحلق كتب نهايتها | قرار قضائي عاجل بحق المتهمة بإنهاء حياة طفلة لسرقتها بقطور
الزمالك يتصدر مجموعة حسم الدوري .. ومنافسة مشتعلة بين بيراميدز والأهلي على القمة
أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة
اللواء نصر سالم يكشف عن مخطط إسرائيلي خبيث للقضاء على القضية الفلسطينية
هرمز أهم من النووي.. أستاذ دراسات إيرانية: طهران زرعت ألغاما في المضيق وتعرف مكانها
إيران: لا مفاوضات لبنانية-إسرائيلية دون حزب الله والعواقب خطيرة
صدمة.. إسرائيل تتوقع انهيار المفاوضات بين واشنطن و طهران وتستعد لاستئناف الحرب
+90.. الأهلي يهزم سموحة 2-1 ويتمسك بحلم الفوز بالدوري| صور
طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى سموحة بالدوري
تكنولوجيا وسيارات

انطلاق ميني كوبر S 4-Door Red Line 2026.. وهذا سعرها عالميًا

ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026
ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026
صبري طلبه

كشفت ميني الإنجليزية عن إصدار Mini Cooper S 4-Door Red Line Edition 2026 محدود الإنتاج، الذي يستند إلى نسخة الأربع أبواب، ويأتي هذا الطراز ليقدم مزيجًا بين ملامح مستوحاة من فئة الأداء الأعلى وتجهيزات تقنية حديثة، مع الحفاظ على الطابع العملي الذي يميز هذه الفئة.

محرك وأداء ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 201 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 299 نيوتن متر. ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض مكون من 7 سرعات.

 ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026

السرعة القصوى وانطلاق السيارة 

وتتيح هذه المنظومة للسيارة ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026 التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كم/س خلال 6.5 ثوانٍ، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 241 كم/س.

 ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026

تجهيزات ومواصفات سيارة ميني

تضم السيارة شاشة لمس بقياس 9.4 بوصة تدعم أنظمة الملاحة، مع دعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نظام صوتي من Harman Kardon، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، مقاعد أمامية مزودة بخاصية التدفئة، ونظام تكييف هواء ثنائي المناطق، إلى جانب نظام ملاحة، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، بالإضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية، مع كاميرا ومستشعرات حركة.

 ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026

تصميم ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026 

يعتمد الإصدار الجديد على عناصر تصميمية مستلهمة من طرازات الأداء الرياضي، التي تضم مصابيح MINI الشهيرة، مع شبكة أمامية، لمسات حمراء تعتبرعن شارة RED LINE، وجنوط رياضية يبلغ قياسها نحو 17 بوصة.

 ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026

سعر ميني كوبر 2026 في الأسواق العالمية

يصل السعر الإجمالي للسيارة ميني كوبر S 4-Door Red Line Edition 2026 إلى 44,540 دولارًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أسباب خفية وراء الشعور بالتعب المستمر.. هل تناول الفاكهة يقلل من الإصابة بمرض باركنسون؟

حظك اليوم وتوقعات الابراج

تحذيرات فلكية: ضغوط مالية ومهنية تنتظر هذه الأبراج

باركنسون

في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد