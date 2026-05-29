رسميًا .. اختيار المصري مصطفى طنطاوي منسقًا إعلاميًا في كأس العالم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" المصري مصطفى طنطاوي خبير الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضمن طاقم المنسقين الإعلاميين لبطولة كأس العالم 2026، التي سُتقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

جاء تعيين مصطفى طنطاوي، ضمن 4 عرب فقط، بينهم المصري محمد ثابت، ليؤكد ريادة مصر الإعلامية على الصعيدين الإفريقي والدولي، مدعومة بالنجاحات السابقة التي حققها المصريين أمثال طنطاوي على مدار مشاركاته في بطولات فيفا وكاف خلال السنوات الماضية.

وعمل مصطفى طنطاوي مسئولًا إعلاميًا في بطولة كأس العالم الأخير التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2022 وسبق له العمل في بطولات الأمم الإفريقية على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى بطولات الأندية التي ينظمها كاف، دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

يعمل طنطاوي صحفيا وخبيرًا للإعلام لدى الاتحاد الإفريقي، ومحاضرًا في الاتحاد الدولي، ومديرا للإعلام والاتصال المؤسسي بنادي بيراميدز وسبق له العمل كمديرًا للإعلام في شركة بريزنتيشن سبورتس "المتحدة للرياضة حاليا" واستادات، ومديرا للمركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم كما يجيد التحدث بالعديد من اللغات بخلاف العربية وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وتواصل مصر ريادتها للعديد من الملفات على المستويين المصري والقاري في كرة القدم، بمختلف جوانبها ونواحيها ومنها الإعلامية بعد تواجد مصريين اثنين من أصل 4 عرب فقط في إدارة العمليات الإعلامية بالحدث القريب الذي لا يتكرر إلا كل 4 سنوات، وهو كأس العالم.