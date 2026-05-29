إيران: لم نوقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن.. ولا مفاوضات بشأن البرنامج النووي
إنجاز مستحق أسعد الملايين.. إنفانتينو يهنئ الزمالك رسميًا بالتتويج بلقب الدوري المصري
لتجنب الغرامات.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها إلكترونياً
تواصلوا معنا فورا.. القومي للإعاقة يحذر من الصفحات الوهمية والمعلومات المضللة
عن ملفات إبستين.. بام بوندي تدلي بشهادتها أمام النواب الأمريكي
الأوقاف: صرف 2.6 مليون جنيه في مجالات الدعم والاستحقاقات في مايو 2026
الدورى المصري.. الاتحاد يتقدم على البنك الأهلى بهدفين فى الشوط الأول
محكمة كينية توقف مؤقتًا خطة أمريكية لإنشاء مركز حجر صحي للإيبولا
تقرير فرنسي: كوشنر يعرقل توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
بوتين: روسيا لا تزال مستعدة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
دا وقته واحنا بنحج.. محمد هنيدي يمازح معجب في الحج
جوتيريش يدعو إلى تقديم دعم سياسي أكبر ودعم مالي موثوق لـ الخوذ الزرقاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رسميًا .. اختيار المصري مصطفى طنطاوي منسقًا إعلاميًا في كأس العالم

منتصر الرفاعي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" المصري مصطفى طنطاوي خبير الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضمن طاقم المنسقين الإعلاميين لبطولة كأس العالم 2026، التي سُتقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

جاء تعيين مصطفى طنطاوي، ضمن 4 عرب فقط، بينهم المصري محمد ثابت، ليؤكد ريادة مصر الإعلامية على الصعيدين الإفريقي والدولي، مدعومة بالنجاحات السابقة التي حققها المصريين أمثال طنطاوي على مدار مشاركاته في بطولات فيفا وكاف خلال السنوات الماضية.

وعمل مصطفى طنطاوي مسئولًا إعلاميًا في بطولة كأس العالم الأخير التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2022 وسبق له العمل في بطولات الأمم الإفريقية على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى بطولات الأندية التي ينظمها كاف، دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

يعمل طنطاوي صحفيا وخبيرًا للإعلام لدى الاتحاد الإفريقي، ومحاضرًا في الاتحاد الدولي، ومديرا للإعلام والاتصال المؤسسي بنادي بيراميدز وسبق له العمل كمديرًا للإعلام في شركة بريزنتيشن سبورتس "المتحدة للرياضة حاليا" واستادات، ومديرا للمركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم كما يجيد التحدث بالعديد من اللغات بخلاف العربية وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وتواصل مصر ريادتها للعديد من الملفات على المستويين المصري والقاري في كرة القدم، بمختلف جوانبها ونواحيها ومنها الإعلامية بعد تواجد مصريين اثنين من أصل 4 عرب فقط في إدارة العمليات الإعلامية بالحدث القريب الذي لا يتكرر إلا كل 4 سنوات، وهو كأس العالم.

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

السد الإثيوبي

خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء.. المؤتمر العلمى السنوى الخامس للأمراض للروماتيزمية والمناعة بطب عين شمس

الزراعة تعلن ذبـ ح 7681 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر.. صور

نجوم Toy Story 5 يكشفون تفاصيل الجزء الجديد من لندن قبل عرضه عالميا

حدائق ومتنزهات الشرقية تتزين وتستقبل الآلاف من المواطنين للإحتفال بثالث أيام عيد الأضحى.. صور

أوقاف الشرقية والأزهر الشريف ينظمان قافلة دعوية كبرى بمساجد الإبراهيمية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

