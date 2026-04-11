منها تويوتا وMG .. اعرف 5 سيارات ارتفعت أسعارها في مصر

شهدت السوق المصرية زيادة سعرية لعدد من السيارات المتنوعة، منها النسخة الرياضية تويوتا أوربان حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة 130 ألف جنيه، بالإضافة إلى السيارة إم جي rx5 plus بقيمة بلغت 85 ألف جنيه.

كما شهدت أسعار السيارة شيري تيجو 7 زيادة قدرها 35 ألف جنيه شملت جميع الفئات، وزيادة تتراوح بين 100 ألف و125 ألف جنيه للسيارة بيجو 5008، إلى جانب زيادة أخرى للسيارة الرياضية جيتور داشينج بقيمة بلغت 35 ألف جنيه.

تويوتا أوربان

تأتي السيارة تويوتا أوربان كروزر بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 أحصنة و138 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك.

وبلغ سعر السيارة مليون و430 ألف جنيه بدلاً من مليون و300 ألف جنيه للفئة الأولى، وبسعر مليون و530 ألف جنيه بدلاً من مليون و400 ألف جنيه للفئة الثانية.

جيتور داشينج

تأتي جيتور داشينج بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG.

وقدمت الفئة الأولى بسعر مليون و330 ألف جنيه بدلاً من مليون و295 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و480 ألف جنيه بدلاً من مليون و455 ألف جنيه.

شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات "تيربو" سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

يبدأ سعر السيارة من مليون جنيه بدلًا من 965 ألف جنيه، وصولًا إلى مليون و70 ألف جنيه بدلًا من مليون و35 ألف جنيه.

بيجو 5008

تستمد بيجو 5008 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على ضخ 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع قدرات الجر الأمامي.

ويبلغ سعر الفئة الأولى 2 مليون و274 ألفا و990 جنيها، بدلًا من 2 مليون و174 ألفا و990 جنيها، و 2 مليون و574 ألف و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و449 ألفا و990 جنيها للفئة عالية التجهيزات.

إم جي rx5 plus

تأتي إم جي rx5 plus بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، وتقدم السيارة بسعر مليون و525 ألف جنيه بدلاً من مليون و440 ألف جنيه.