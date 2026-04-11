تكنولوجيا وسيارات

منها تويوتا وMG .. اعرف 5 سيارات ارتفعت أسعارها في مصر

صبري طلبه

شهدت السوق المصرية زيادة سعرية لعدد من السيارات المتنوعة، منها النسخة الرياضية تويوتا أوربان حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة 130 ألف جنيه، بالإضافة إلى السيارة إم جي rx5 plus بقيمة بلغت 85 ألف جنيه.

كما شهدت أسعار السيارة شيري تيجو 7 زيادة قدرها 35 ألف جنيه شملت جميع الفئات، وزيادة تتراوح بين 100 ألف و125 ألف جنيه للسيارة بيجو 5008، إلى جانب زيادة أخرى للسيارة الرياضية جيتور داشينج بقيمة بلغت 35 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" أحدث الأسعار الرسمية لهذه الإصدارات، إلى جانب عرض أبرز المواصفات الفنية.

تويوتا أوربان

تأتي السيارة تويوتا أوربان كروزر بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 أحصنة و138 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك.

وبلغ سعر السيارة مليون و430 ألف جنيه بدلاً من مليون و300 ألف جنيه للفئة الأولى، وبسعر مليون و530 ألف جنيه بدلاً من مليون و400 ألف جنيه للفئة الثانية.

جيتور داشينج

تأتي جيتور داشينج بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG.

وقدمت الفئة الأولى بسعر مليون و330 ألف جنيه بدلاً من مليون و295 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و480 ألف جنيه بدلاً من مليون و455 ألف جنيه.

شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات "تيربو" سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

يبدأ سعر السيارة من مليون جنيه بدلًا من 965 ألف جنيه، وصولًا إلى مليون و70 ألف جنيه بدلًا من مليون و35 ألف جنيه.

بيجو 5008

تستمد بيجو 5008 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على ضخ 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع قدرات الجر الأمامي.

ويبلغ سعر الفئة الأولى 2 مليون و274 ألفا و990 جنيها، بدلًا من 2 مليون و174 ألفا و990 جنيها، و 2 مليون و574 ألف و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و449 ألفا و990 جنيها للفئة عالية التجهيزات.

إم جي rx5 plus

تأتي إم جي rx5 plus بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، وتقدم السيارة بسعر مليون و525 ألف جنيه بدلاً من مليون و440 ألف جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير

النجم هاني شاكر

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر في باريس .. خاص

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

ترشيحاتنا

الأوقاف تنفذ برنامجا تثقيفيا للطفل

الأوقاف: تنفيذ 3291 درسا و20880 برنامجا تثقيفيا للطفل في أسبوع

اكل السمك

هل أكل السمك والبيض في يوم شم النسيم حرام؟ الإفتاء تحسم الجدل

ألعاب الفيديو

هل كسب المال من ألعاب الفيديو وبيع الحسابات حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

سر خطير في مطبخك يسبب أمراضا لأطفالك.. احذري قبل فوات الأوان

سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان
سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان
سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل

برج الحمل حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. اندفاعك قد يضيع عليك فرصة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد