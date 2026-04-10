زيكر تقدم نسخة خاصة من 001.. بمحركات كهربائية ثنائية| صور

كشفت زيكر عن إصدار خاص من طرازها الكهربائي 001، حيث تحمل النسخة الجديدة لقب Anniversary Edition، وتأتي بتحديثات تركز على الأداء والتجهيزات التقنية مع الحفاظ على الهوية الأساسية للسيارة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

محرك وأداء زيكر 001 Anniversary Edition

تعتمد النسخة الخاصة زيكر 001 Anniversary Edition على منظومة كهربائية مكونة من محركين، ما يتيح نظام دفع رباعي، وتصل القوة الإجمالية إلى 680 كيلووات، أي ما يعادل نحو 925 حصانًا، وتنعكس هذه القوة على أرقام التسارع، وتصل سرعتها القصوى إلى 280 كيلومترًا في الساعة، بينما تنطلق السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.91 ثانية.

بطارية ومدى زيكر 001 Anniversary Edition

تعتمد زيكر 001 Anniversary Edition على بطارية بسعة 103 كيلووات ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 680 كيلومترًا وفقًا للتقديرات، ما يعزز من قدرتها على تلبية الاستخدام.

مواصفات زيكر 001 Anniversary Edition

تتضمن النسخة الجديدة نظام تعليق مطور يهدف إلى تحسين التوازن بين الراحة والثبات، خاصة عند السرعات المرتفعة، كما تم تزويد السيارة بأنظمة مساعدة متقدمة تعتمد على تقنية LiDAR، ما يدعم وظائف القيادة شبه الذاتية.

وتحافظ السيارة زيكر 001 Anniversary Edition على تصميمها الانسيابي مع إضافة بعض اللمسات الخاصة، مثل الجنوط الرياضية والمقبض المخفي للأبواب، إلى جانب جناح خلفي مثبت أعلى الزجاج يعزز من الثبات الديناميكي.

كما تأتي السيارة بمصابيح أمامية حادة التصميم، ومرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، وتضم المقصورة مقاعد كهربائية مكسوة بخامات ألكنتارا، كما تأتي السيارة بشاشة كبيرة تعمل باللمس وتدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتشمل التجهيزات الداخلية نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، وحساسات ركن وكاميرات محيطية تساعد في تحسين الرؤية، بالإضافة إلى بصمة خارجية وداخلية، قفل مركزي للأبواب.