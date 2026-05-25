الإشراف العام
محافظات

شمال سيناء: تقديم 19.7 ألف خدمة طبية مجانية خلال 15 مبادرة رئاسية
قال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال، إن مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، قدمت أكثر من 19 ألفا و796 خدمة صحية شاملة للمواطنين، منذ مارس الماضي ، عبر حزمة من المبادرات الرئاسية، على مستوى المحافظة.

وأكد أن هذه الخدمات تأتي ضمن 15 مبادرة رئاسية مصممة لتغطية جميع مراحل حياة المواطن من الميلاد وحتى الشيخوخة، موضحا أن نطاق المبادرات يبدأ من مرحلة التأسيس الأسرى، عبر الكشف المبكر على المقبلين على الزواج، ثم يمتد لرعاية صحة الأم والجنين.

وتابع وكيل الوزارة أن الرعاية تبدأ مع الولادة من خلال مبادرات الكشف المبكر عن ضعف السمع والأمراض الوراثية لدى الأطفال المبتسرين، وتستمر حتى مرحلة ما بعد المعاش.

ولفت إلى أن المنظومة الصحية أصبحت شاملة لكل الجوانب الصحية والنفسية للمواطن السيناوي بمختلف الأعمار، تنفيذاً لرؤية الدولة فى بناء الإنسان المصري.

من جانبها، استعرضت الدكتورة نورهان ناصر المنسق العام للمبادرات بمديرية الصحة، حصاد الخدمات المقدمة اعتبارا من مارس الماضي في مختلف التخصصات، مؤكدة أن المبادرات الرئاسية حققت طفرة في مؤشرات الصحة العامة بالمحافظة، بتقديم 5801 خدمة طبية بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، و4172 خدمة طبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، و1147 خدمة لكبار السن، و5228 خدمة للأورام السرطانية، و1193 خدمة بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، و1068خدمة صحة الأم والجنين، بالإضافة إلى اكتشاف 1160 مصابا بأمراض مزمنة وإجراء 634 تحليلا للكشف المبكر عن أورام القولون، واحالة الحالات المكتشفة لمعاهد ومستشفيات الأورام.

وأشار وكيل الوزارة، إلى استمرار تقديم خدمات المبادرات لجميع المواطنين بالمجتمع السيناوي بصورة متكاملة بجميع وحدات الرعاية الأولية، مطالبا المواطنين بالاستفادة الكاملة من هذه المبادرات حرصا على صحة أهالي شمال سيناء.

