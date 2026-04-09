بورشه كايين الكهربائية المحدثة 2026 | صور

كشفت شركة بورش عن طرازها الجديد بورشه كايين موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي كايين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي إم دبليو iX، و مرسيدس EQS .

مواصفات بورشه كايين موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة بورشه كايين موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية بتقنية LED مصفوفة، وبها جزء أمامي أقصر يعزز من كفاءة الانسيابية، وبها عجلات مقاس 20 بوصة، وبها شاشة تعمل باللمس منحنية تقسم المهام بذكاء، وتم الحفاظ على أزرار مادية للوظائف الحيوية منها التكييف والصوت، وتم استغلال الكونسول المركزي بشكل عبقري بفضل غياب ناقل الحركة التقليدي لإضافة لوحة شحن مغناطيسية متطورة.

محرك بورشه كايين موديل 2026 الكهربائية

تنتج سيارة بورشه كايين موديل 2026 الكهربائية قوة 402 حصان، وعزم دوران 835 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 238 كم/ساعة .

ويوجد بـ بورشه كايين موديل 2026 الكهربائية بطارية سعة 113 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 624 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، ويمكن شحنها من 10% إلى 80% في مدة 16 دقيقة فقط.

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

أسس فرديناند بورش شركة بورش عام 1947 وكان العقل المدبر وراء تصميم سيارة "فولكس فاجن بيتل" الشهيرة.

وفي عام 1948 أطلق فيري ابن فرديناند سيارة بورش 356، وهي أول سيارة إنتاجية تحمل العلامة، وفي عام 1964 تم تقديم بورش 911، التي أصبحت الطراز الأكثر شهرة ونجاحاً في تاريخ الشركة، وأطلقت طرازات مثل 924 و944، وفي التسعينات طرحت بوكستر لتعزيز المبيعات.

ومنذ عام 2000 حتي الان دخلت بقوة سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بـ كايين عام 2002، ثم أطلقت السيارة الكهربائية تايكان، كما أصبحت جزء من مجموعة فولكس فاجن منذ 2011.