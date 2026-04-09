قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لوسيد جرافيتي 2027 تظهر لأول مرة .. شاهد

إبراهيم القادري

أعلنت شركة لوسيد عن طرازها الجديد لوسيد جرافيتي موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي جرافيتي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات لوسيد جرافيتي موديل 2027

زودت سيارة لوسيد جرافيتي موديل 2027 الكهربائية بالعديد من الممزيات من ضمنها، نظام DreamDrive 2 وهو نظام متقدم لمساعدة السائق، وبها شاشة عرض النقاط العمياء، وبها نظام مراقبة محيطي ثلاثي الأبعاد، وبها خاصية الحفاظ على المسار، ونظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة، وبها ميزة التوقف والانطلاق.

ويوجد بـ سيارة لوسيد جرافيتي موديل 2027 الكهربائية ايضا، نظام وظائف الركن الآلي للدخول والخروج من المواقف، وبها عجلات مقاس 21 بوصه، وبها نظام (Surreal Sound Pro) الصوتي الفاخر، ونظام التحكم الديناميكي لتعزيز تجربة القيادة الرياضية .

محرك لوسيد جرافيتي موديل 2027

تحصل سيارة لوسيد جرافيتي موديل 2027 علي قوتها من محركين كهربائيين، وتنتج قوة 828 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 724 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة لوسيد جرافيتي موديل 2027 الكهربائية نسخة اخري تنتج قوة 560 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 542 كم/ساعة متصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتتميز لوسيد جرافيتي بمساحة تخزين تصل إلى 3398 لتر عند طي المقاعد، ما يجعلها خيار مثالي للعائلات التي تبحث عن الفخامة دون التضحية بالعملية .

تاريخ شركة لوسيد في صناعة السيارات

تأسست شركة لوسيد عام 2007 باسم "أتيفا" في كاليفورنيا، وركزت في البداية على تكنولوجيا البطاريات، ثم تحولت إلى تصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة عام 2016.

وانضم بيتر رولينسون، المهندس السابق في تسلا، للشركة عام 2013، وقاد تطوير سيارتها الأولى "لوسيد إير" التي كشف عنها في 2020 وبدأ تسليمها عام 2021، لتنافس في فئة السيارات الفاخرة ذات المدى الطويل والأداء العالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

