لوسيد جرافيتي 2027 تظهر لأول مرة .. شاهد

أعلنت شركة لوسيد عن طرازها الجديد لوسيد جرافيتي موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي جرافيتي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

لوسيد جرافيتي موديل 2027

مواصفات لوسيد جرافيتي موديل 2027

زودت سيارة لوسيد جرافيتي موديل 2027 الكهربائية بالعديد من الممزيات من ضمنها، نظام DreamDrive 2 وهو نظام متقدم لمساعدة السائق، وبها شاشة عرض النقاط العمياء، وبها نظام مراقبة محيطي ثلاثي الأبعاد، وبها خاصية الحفاظ على المسار، ونظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة، وبها ميزة التوقف والانطلاق.

لوسيد جرافيتي موديل 2027

ويوجد بـ سيارة لوسيد جرافيتي موديل 2027 الكهربائية ايضا، نظام وظائف الركن الآلي للدخول والخروج من المواقف، وبها عجلات مقاس 21 بوصه، وبها نظام (Surreal Sound Pro) الصوتي الفاخر، ونظام التحكم الديناميكي لتعزيز تجربة القيادة الرياضية .

محرك لوسيد جرافيتي موديل 2027

تحصل سيارة لوسيد جرافيتي موديل 2027 علي قوتها من محركين كهربائيين، وتنتج قوة 828 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 724 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

لوسيد جرافيتي موديل 2027

ويوجد من سيارة لوسيد جرافيتي موديل 2027 الكهربائية نسخة اخري تنتج قوة 560 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 542 كم/ساعة متصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لوسيد جرافيتي موديل 2027

وتتميز لوسيد جرافيتي بمساحة تخزين تصل إلى 3398 لتر عند طي المقاعد، ما يجعلها خيار مثالي للعائلات التي تبحث عن الفخامة دون التضحية بالعملية .

تاريخ شركة لوسيد في صناعة السيارات

تأسست شركة لوسيد عام 2007 باسم "أتيفا" في كاليفورنيا، وركزت في البداية على تكنولوجيا البطاريات، ثم تحولت إلى تصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة عام 2016.

لوسيد جرافيتي موديل 2027

وانضم بيتر رولينسون، المهندس السابق في تسلا، للشركة عام 2013، وقاد تطوير سيارتها الأولى "لوسيد إير" التي كشف عنها في 2020 وبدأ تسليمها عام 2021، لتنافس في فئة السيارات الفاخرة ذات المدى الطويل والأداء العالي.