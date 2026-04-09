سيارات سيدان 2026 في السعودية .. اعرف الأسعار والمواصفات

يوجد داخل سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: مرسيدس بنز E-Class ، و إم جي 7 ، و بيجو 508 ، و كيا K5 ، و بي إم دبليو 320i-m-sport .

مرسيدس بنز E-Class موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس بنز E-Class موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وقوة 163 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس بنز E-Class موديل 2026 تباع بسعر 385 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس بنز E-Class موديل 2026 تباع بسعر 509 ألف ريال سعودي .

إم جي 7 موديل 2026

تستمد سيارة إم جي 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وقوة 261 حصان، وعزم دوران 405 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة إم جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 94 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 104 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة إم جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 110 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة إم جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 123 ألف ريال سعودي .

بيجو 508 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة بيجو 508 موديل 2026 يصل إلي 62 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 508 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 127 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 508 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 143 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 508 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 151 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 508 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 156 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة بيجو 508 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 170 ألف ريال سعودي .

كيا K5 موديل 2026

قوة سيارة كيا K5 موديل 2026 تصل إلي 194 حصان، وبها محرك سعة 2500 سي سي، وبها عزم دوران 246 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كيا K5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 103 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا K5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 127 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا K5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 148 ألف ريال سعودي .

بي إم دبليو 320i M Sport موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة بي إم دبليو 320i M Sport موديل 2026 يصل إلي 60 لتر، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وقوة 184 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة بي إم دبليو 320i M Sport موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 260 ألف ريال سعودي .