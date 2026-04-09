سيارات جديدة 2026 بمليون ونص في السوق المصري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: دونج فنج ماجي، وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت، وشيرى 8 تيجو، ورينو داستر، وسيتروين C4X .

سيتروين C4X موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 395 ألف جنيه .

رينو داستر موديل 2026

تحصل سيارة رينو داستر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

شيرى 8 تيجو موديل 2026

قوة سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تصل غلي 145 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 155 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 215 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 255 ألف جنيه .

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

عزم دوران سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

دونج فنج ماجي موديل 2026

تتسارع سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 204 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .