ام جي سايبرستر 2026 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جي سايبرستر موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جي سايبرستر موديل 2026، وتنتمي سايبرستر لفئة السيارات الكوبيه .

محرك ام جي سايبرستر موديل 2026

ام جي سايبرستر موديل 2026

تستمد سيارة ام جي سايبرستر موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي، وبها بطارية سعة 77 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 340 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ام جي سايبرستر موديل 2026

ام جي سايبرستر موديل 2026

زودت سيارة ام جي سايبرستر موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

ام جي سايبرستر موديل 2026

ويوجد بـ سيارة ام جي سايبرستر موديل 2026 ايضا، Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات ام جي سايبرستر موديل 2026

تحتوي سيارة ام جي سايبرستر موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية .

ام جي سايبرستر موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة ام جي سايبرستر موديل 2026 بها، فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر ام جي سايبرستر موديل 2026

ام جي سايبرستر موديل 2026

تباع سيارة ام جي سايبرستر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 950 ألف جنيه .