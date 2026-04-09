الإشراف العام
تكنولوجيا وسيارات

فورد تيريتوري 2026 تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد تيريتوري موديل 2026، وتنتمي تيريتوري لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري أنيق .

مواصفات فورد تيريتوري موديل 2026

زودت سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية أصبحت أعرض وأكثر جرأة، وبها شبك أكبر، وبها مصابيح LED كاملة تعزز حضورها على الطريق، وبها شاشة وسطية مقاس 12.3 بوصه، وبها شاشة عدادات رقمية كاملة، وشاحن لاسلكي، وبها إضاءة محيطية، وسقف بانوراما، وبها مقاعد كهربائية ومهواة، ونظام صوتي .

محرك فورد تيريتوري موديل 2026

تحصل سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1800 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 محرك اخر سعة 1500 سي سي، بجانب محرك  كهربائي ، وتنتج قوة 241 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك  e-CVT .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد عام 1903 علي يد هنري بـ 28 ألف دولار من المستثمرين، وبدأ الإنتاج في مصنع "ماك أفينيو" بديترويت.

وفي عام 1908 تبني خط التجميع المتحرك مما قلل التكلفة ووقت الإنتاج، واستحوذ هنري وابنه إدسل على كافة أسهم الشركة، وبعدها استحوذت فورد على شركة "لينكولن" للسيارات الفاخرة.

وفي عام 1956 تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة، مع احتفاظ عائلة فورد بنسبة من حقوق التصويت، وأطلقت سيارات شهيرة مثل "ثندربيرد" عام 1954، وسيارة موستانج عام 1964، وسيارة توروس عام 1986)، بالإضافة إلى سلسلة شاحنات F-Series.

وفي عام 2010 نجحت في تجاوز أزمة صناعة السيارات دون تدخل حكومي، واستعادت ربحيته، وتركز الشركة حالياً على السيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة، مع استمرار دورها كأحد أكبر مصنعي السيارات عالمياً.

