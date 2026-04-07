تختار ايه .. بايك X55 إم جيلي سيتى راى 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بايك X55 إم جيلي سيتى راى موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك جيلي سيتى راى موديل 2026

تستمد سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 172 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد جيلي سيتى راى موديل 2026

تأتى سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4510 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2701 مم .

سعر جيلي سيتى راى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 329 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 339 ألف جنيه .

محرك بايك X55 موديل 2026

تحصل سيارة بايك X55 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 305 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد بايك X55 موديل 2026

تتوافر سيارة بايك X55 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4620 مم، وعرض 1886 مم، وارتفاع 1680 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2735 مم .

سعر بايك X55 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بايك X55 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك X55 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بايك X55 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 364 ألف جنيه .