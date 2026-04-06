الفرق بين هافال جوليان وشانجان سى اس 55 بلس 2026

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هافال جوليان و شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

تأتى سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4515 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1680 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2656 مم .

محرك شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

تستمد سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران يصل إلي 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 180 ألف جنيه .

أبعاد هافال جوليان موديل 2026

تتوافر سيارة هافال جوليان موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4653 مم، وعرض 1886 مم، وارتفاع 1730 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2738 مم .

محرك هافال جوليان موديل 2026

تحصل سيارة هافال جوليان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 152 حصان، وبها عزم دوران 233 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال جوليان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 40 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 110 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .