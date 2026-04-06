بقوة 300 حصانًا.. ماذا تقدم بورشه 718 موديل 2026؟| صور

تواصل بورشه تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية عبر طراز Porsche 718 2026، الذي يستهدف عشاق فئة الـ"سوبر كارز"، حيث تقدم السيارة أداء عالي من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب حزمة قوية من التجهيزات.

أبعاد وتصميم بورشه 718 موديل 2026

يبلغ طول السيارة بورشه 718 نحو 4,379 مم، مع عرض يصل إلى 1,801 مم وارتفاع منخفض عند 1,295 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,475 مم، ويبلغ وزن السيارة 1,430 كجم، فيما تأتي بعجلات قياس 20 بوصة، إلى جانب مساحة تخزين تبلغ 184 لترًا.

بورشه 718 موديل 2026

محرك بورشه 718 موديل 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 300 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 380 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من نوع PDK مكون من 7 سرعات، مع نظام الدفع الخلفي للعجلات.

تسارع بورشه 718 موديل 2026

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 275 كم في الساعة، مع قدرة على التسارع من السكون إلى 100 كم في الساعة خلال 4.9 ثانية، كما تحقق معدلات استهلاك وقود تصل إلى 13 كم لكل لتر، وخزان وقود بسعة 54 لترًا.

بورشه 718 موديل 2026

تجهيزات بورشه 718 موديل 2026

تضم السيارة مجموعة من تقنيات السلامة، حيث تشمل حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرات خارجية، وبنظام تثبيت السرعة، وتقنيات قراءة مسار الطريق، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للحماية.

بورشه 718 موديل 2026

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وبنظام تكييف هواء ثنائي المناطق، ومقود متعدد الوظائف يسهل التحكم في خصائص السيارة، إلى جانب مقاعد رياضية كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي.