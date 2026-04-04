الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

باجاني يوتوبيا الوحش الخارق في عالم السيارات.. أرقام مذهلة

باجاني يوتوبيا
باجاني يوتوبيا
صبري طلبه

تُعد باجاني يوتوبيا واحدة من أبرز السيارات الخارقة التي تم الكشف عنها، حيث تقدم مزيجًا من الأداء العالي والتصميم الرياضي، مع اعتمادها على محرك قوي وتقنيات هندسية متقدمة، إلى جانب التسارع المذهل الذي يضعها ضمن عائلة الـ"سوبر كارز".

أبعاد باجاني يوتوبيا 

يبلغ طول السيارة باجاني يوتوبيا نحو 4,673 مم، مع عرض يصل إلى 2,060 مم، وارتفاع منخفض عند 1,165 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,796 مم، وتأتي مزودة بمصابيح أمامية من نوعLED Matrix ، مع عجلات رياضية يتراوح قياسها بين 21 و22 بوصة.

باجاني يوتوبيا 

باجاني يوتوبيا ومحرك V12 الخارق

تعتمد باجاني يوتوبيا 2026 على محرك بنزين مزدوج التيربو مكون من 12 أسطوانة، ويرتبط المحرك بناقل حركة من 7 سرعات، مع خيارين بين اليدوي أو الأوتوماتيكي، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 864 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1100 نيوتن متر.

باجاني يوتوبيا 

أرقام التسارع والأداء

تعكس أرقام الأداء القدرات الفعلية للسيارة، حيث يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.0 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كم في الساعة، ما يضعها ضمن نطاق السيارات الخارقة الموجهة للسرعات العالية.

باجاني يوتوبيا 

تجهيزات باجاني يوتوبيا

تعتمد السيارة باجاني يوتوبيا على مزيج من المواد عالية الجودة مثل الجلد ولمسات الكنتارا، مع تصميم يركز على السائق، وتضم مقاعد رياضية توفر دعمًا مناسبًا أثناء القيادة، إلى جانب نظام تكييف هواء وإضاءة داخلية محيطية، كما يتوفر نظام صوتي ترفيهي، مع واجهات تحكم مصممة لتقليل التشتيت أثناء القيادة ولكن بإطلالة فاخرة.

باجاني يوتوبيا 

تزود باجاني يوتوبيا 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة التي تتماشى مع طبيعتها عالية الأداء، حيث تشمل مكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر وسائد هوائية للحماية، مع تقنيات استشعار تعتمد على الرادار لدعم القيادة في السرعات المرتفعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

فريق كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية يستضيف بتروجت بمجموعة الهبوط بالدوري

ناشئات يد الزهور يتوج بلقب دوري مرتبط المحترفين

ناشئات يد الزهور يتوج بلقب دوري مرتبط المحترفين

منتخب مصر

20 مايو موعد معسكر منتخب مصر قبل كأس العالم

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد