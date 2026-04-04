باجاني يوتوبيا الوحش الخارق في عالم السيارات.. أرقام مذهلة

تُعد باجاني يوتوبيا واحدة من أبرز السيارات الخارقة التي تم الكشف عنها، حيث تقدم مزيجًا من الأداء العالي والتصميم الرياضي، مع اعتمادها على محرك قوي وتقنيات هندسية متقدمة، إلى جانب التسارع المذهل الذي يضعها ضمن عائلة الـ"سوبر كارز".

أبعاد باجاني يوتوبيا

يبلغ طول السيارة باجاني يوتوبيا نحو 4,673 مم، مع عرض يصل إلى 2,060 مم، وارتفاع منخفض عند 1,165 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,796 مم، وتأتي مزودة بمصابيح أمامية من نوعLED Matrix ، مع عجلات رياضية يتراوح قياسها بين 21 و22 بوصة.

باجاني يوتوبيا ومحرك V12 الخارق

تعتمد باجاني يوتوبيا 2026 على محرك بنزين مزدوج التيربو مكون من 12 أسطوانة، ويرتبط المحرك بناقل حركة من 7 سرعات، مع خيارين بين اليدوي أو الأوتوماتيكي، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 864 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1100 نيوتن متر.

أرقام التسارع والأداء

تعكس أرقام الأداء القدرات الفعلية للسيارة، حيث يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.0 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كم في الساعة، ما يضعها ضمن نطاق السيارات الخارقة الموجهة للسرعات العالية.

تجهيزات باجاني يوتوبيا

تعتمد السيارة باجاني يوتوبيا على مزيج من المواد عالية الجودة مثل الجلد ولمسات الكنتارا، مع تصميم يركز على السائق، وتضم مقاعد رياضية توفر دعمًا مناسبًا أثناء القيادة، إلى جانب نظام تكييف هواء وإضاءة داخلية محيطية، كما يتوفر نظام صوتي ترفيهي، مع واجهات تحكم مصممة لتقليل التشتيت أثناء القيادة ولكن بإطلالة فاخرة.

تزود باجاني يوتوبيا 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة التي تتماشى مع طبيعتها عالية الأداء، حيث تشمل مكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر وسائد هوائية للحماية، مع تقنيات استشعار تعتمد على الرادار لدعم القيادة في السرعات المرتفعة.